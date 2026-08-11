Документи можна оформити онлайн

У 2026 році вступники вперше можуть підписати договір про навчання безпосередньо в електронному кабінеті. Для цього не обов’язково особисто їхати до університету чи іншого закладу освіти: документ можна підписати дистанційно за допомогою Дія.Підпису або кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Міністерство освіти і науки розповіло, як підтвердити вибір місця навчання, підписати договір онлайн та що робити після цього.

Хто вже підтвердив вибір місця навчання

Станом на ранок 10 серпня 159282 вступники на бакалаврат і медичну магістратуру підтвердили свій вибір місця навчання. Це майже 75% вступників, які отримали рекомендації до зарахування. Майже 86% вступників підтвердили вибір за допомогою КЕП. Водночас дистанційно підписали 56,8% договорів про навчання.

Вступникам, які отримали статус «Рекомендовано до зарахування», але ще не виконали всі необхідні вимоги, потрібно до 18:00 11 серпня підтвердити вибір місця навчання та виконати вимоги закладу освіти.

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Що потрібно для підписання договору онлайн

Перед тим як підписувати договір про навчання в електронному кабінеті, потрібно перевірити кілька речей:

мати «Дія.Підпис» або КЕП

Для підписання документа потрібен «Дія.Підпис» у застосунку «Дія» або кваліфікований електронний підпис (КЕП). КЕП, зокрема, можна сформувати за допомогою банківського застосунку, якщо така послуга доступна.

перевірити РНОКПП

В електронному кабінеті вступника має бути зазначений РНОКПП – реєстраційний номер облікової картки платника податків, який також називають ідентифікаційним кодом. Зазвичай його вказують під час реєстрації на НМТ, ЄВІ, ЄФВВ, ЄВВ чи інші вступні випробування. Якщо РНОКПП в електронному кабінеті немає, потрібно звернутися до закладу освіти, до якого вступаєте, щоб внести ці дані.

перевірити, чи підтримує заклад електронне підписання

Не всі заклади освіти можуть укладати договори через електронний кабінет вступника. Слід перевірити, чи доступна така можливість у вашому закладі, можна на сайті Єдиної державної електронної бази з питань освіти у розділі «Конкурсні пропозиції».

Як підписати договір про навчання в електронному кабінеті

Якщо всі необхідні умови виконані, договір можна підписати онлайн.

Крок 1. Увійдіть до електронного кабінету.

Відкрийте електронний кабінет вступника та знайдіть заяву зі статусом «Рекомендовано до зарахування». Біля неї натисніть «Інформація до зарахування».

Крок 2. Підтвердьте вибір місця навчання.

Перед підписанням договору потрібно підтвердити вибір місця навчання в електронному кабінеті. Без цього перейти до підписання договору не можна.

Крок 3. Перегляньте договір.

Після підтвердження вибору навпроти пункту «Підписання договору про навчання» з’являться кнопки «Переглянути» та «Підписати». Спочатку натисніть «Переглянути». Уважно перевірте текст договору, зокрема дані, умови навчання, права та обов’язки сторін.

Крок 4. Натисніть «Підписати».

Якщо всі дані правильні, а умови договору вас влаштовують, натисніть кнопку «Підписати».

Крок 5. Накладіть КЕП або «Дія.Підпис».

Підпишіть договір за допомогою КЕП або «Дія.Підпису». Після успішного підписання інформація автоматично передається до закладу освіти. Подальші дії, необхідні для зарахування, виконує сам заклад.

Хто має підписувати договір

Договір про навчання підписує сам вступник незалежно від його віку. Підписи батьків або опікунів для цього не потрібні.

Водночас договір можна підписати не лише через електронний кабінет. Якщо заклад освіти передбачив таку можливість, документ можна оформити безпосередньо в закладі або дистанційно іншим способом.

Що робити, якщо договір не можна підписати онлайн

Електронне підписання доступне лише в тих закладах освіти, які погодилися використовувати цей спосіб укладення договорів. Якщо заклад не підтримує електронне підписання, в електронному кабінеті з’явиться відповідне повідомлення.

У такому разі потрібно звернутися безпосередньо до закладу освіти та уточнити, як і коли можна укласти договір. Підписати договір можна лише після підтвердження вибору місця навчання.

Коли буде зарахування

Зарахування вступників на бюджет у 2026 році триватиме до 13 серпня включно. Після формування відповідного наказу статус заяви в електронному кабінеті зміниться на «Включено до наказу».

Із 14 серпня вступники, які не отримали рекомендації на контракт під час автоматичного розподілу або не підтвердили її, зможуть отримувати рекомендації на вакантні контрактні місця. Зарахування за такими заявами триватиме до 30 серпня.

Відеоінструкція щодо підтвердження вибору місця навчання та підписання договору доступна на YouTube-каналі «ОсвітаВсім».