Ціни на дизель різко зросли

Ціни на дизельне пальне у США та Європі різко зросли після атак на нафтопереробні заводи в Росії та Саудівській Аравії. Додатковий тиск на ринок створюють блокада Ормузької протоки, низькі запаси пального у США та російська заборона на його експорт, повідомляє Reuters.

Так, у понеділок, 10 серпня, ф’ючерси на американське дизельне пальне з наднизьким вмістом сірки подорожчали на 7,4% – до 4,19 долара за галон. Це найбільше денне зростання з 13 липня. У Європі маржа переробки дизельного пального, тобто різниця між його ціною та вартістю сирої нафти, збільшилася майже на 10%.

Чому дорожчає дизельне пальне?

Видання пише, що ціни підскочили після підтвердження української атаки на нафтопереробний завод у російському Татарстані та удару єменських хуситів по НПЗ Jazan у Саудівській Аравії.

Саудівський завод не працює з 27 липня, коли зазнав попередньої атаки. Відновити його роботу планували 15 серпня, однак запуск відклали щонайменше до 30 серпня.

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За оцінкою аналітика Mizuho Боба Яугера, атаки на НПЗ вилучили з глобального ринку значні обсяги дизельного пального.

Водночас дизель дорожчав швидше за нафту. У понеділок американська нафта WTI та європейська Brent зросли в ціні приблизно на 5%. Ринок відреагував на зменшення шансів швидкого відновлення судноплавства через Ормузьку протоку на тлі суперечок між США та Іраном щодо компенсацій.

Світові запаси дизеля скорочуються

Блокада Ормузької протоки суттєво обмежила постачання нафти та нафтопродуктів із Близького Сходу. Ситуацію погіршують посилення українських атак на російську енергетичну інфраструктуру та заборона Росії експортувати бензин і дизель до кінця січня 2027 року.

У США запаси дистилятів, до яких належать дизельне пальне та мазут, станом на 31 липня становили 107,2 млн барелів. Це найнижчий показник для цієї пори року за останні 30 років.

Аналітики очікують, що впродовж наступного тижня американські запаси скоротяться ще приблизно на 1,6 млн барелів. Подальше зростання цін може вдарити насамперед по аграрному сектору. Фермерам у Північній півкулі пальне потрібне для посівних робіт, а у Південній – для збирання врожаю.