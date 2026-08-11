Під російський Воронежем згорів склад маркетплейсу Wildberries

В ніч на вівторок, 11 серпня, ударні безпілотники атакували логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries під Воронежем та нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Орську Оренбурзької області Росії. Атаки на регіони підтвердили губернатор Воронезької області Алєксандр Гусєв та губернатор Оренбурзької області Євгєній Солнцев.

Алєксандр Гусєв стверджує, що вночі російська протиповітряна оборона нібито перехопила 15 ударних безпілотників. Під атакою перебував Новоусманський район. Гусєв заявив, що внаслідок «падіння уламків» загинув 49-річний чоловік, також, за його словами, до лікарні госпіталізували двох поранених.

Губернатор Воронезької області повідомив, що «внаслідок падіння уламків БпЛА» в Новоусманському районі спалахнули пожежі на двох складах «великої компанії».

«На одному об'єкті загоряння локалізовано на площі 16 000 м², на іншому відбувається гасіння пожежі на 20 000 м². На місці перебувають оперативні служби», – написав Алєксандр Гусєв.

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За даними російського телеграм-каналу Astra, один з атакованих обʼєктів у Воронезькій області – логістичний комплекс маркетплейсу Wildberries площею 16 000 м². Також атаку підтвердили у пресслужбі компанії.

Комплекс Wildberries у Новоусманському районі Воронезької області є одним із найбільших складів Wildberries, його відкрили у листопаді 2025 року. На складі зберігаються понад 90 млн товарних позицій.

Також вночі 11 серпня під атаку потрапив нафтопереробний завод «Орськнафтооргсинтез» в Орську Оренбурзької області, внаслідок чого на НПЗ виникла пожежа. «Орськнафтооргсинтез» щороку переробляє близько 6 млн тонн нафти. Підприємство виробляє бензин, дизельне паливо, мазут, бітум, авіаційний гас та інші нафтопродукти. НПЗ є одним із ключових постачальників нафтопродуктів населеним пунктам Уралу та Поволжя, також частина продукції «Орськнафтооргсинтез» йде на експорт.

«Орськнафтооргсинтез» розташований приблизно за 1400 км від кордону України й уже щонайменше тричі потрапляв під атаку: у жовтні та листопаді 2025 року та один раз у квітні 2026 року.

Нагадаємо, 7 серпня російське незалежне видання «Верстка» повідомило, що атаки українських безпілотників на 20–40% скоротили продажі товарів військового та подвійного призначення на маркетплейсі Wildberries.