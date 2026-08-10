Причини та всі обставини падіння МіГ-29 наразі встановлюють

На Одещині під час виконання бойового завдання впав винищувач МіГ-29. Пілот встиг катапультуватися та вижив. Про це у понеділок, 10 серпня, повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

За даними військових, льотчик виконував завдання зі знищення повітряних цілей російських військ.

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Попередньо, під час пуску авіаційної ракети на борту виникла нештатна ситуація. Внаслідок цього літак загорівся, а пілот втратив керування винищувачем. Він намагався врятувати літак, однак зрештою був змушений катапультуватися.

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«Льотчик успішно катапультувався, його евакуйовано до медичного закладу. Причини інциденту встановлюються», – йдеться у дописі.

МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який є одним із головних бойових літаків Повітряних сил ЗСУ. З початку повномасштабної війни Україна активно використовує їх для перехоплення повітряних цілей, завдання ударів по позиціях ворога із застосуванням керованих авіабомб (КАБ) та патрулювання повітряного простору.

Нагадаємо, вночі 27 червня на Полтавщині під час виконання бойового завдання українські військові втратили винищувач МіГ-29. Зв’язок із літаком зник, а згодом Повітряні сили підтвердили його втрату. Пілот встиг катапультуватися, встановив зв’язок із пошуково-рятувальною командою та був доставлений до медичного закладу.