З початку повномасштабної війни Україна активно використовує МіГ-29 проти ворога

Командування Повітряних сил Збройних сил України повідомило про втрату багатоцільового винищувача МіГ-29.

За даними командування, зв’язок із винищувачем МіГ-29, який виконував бойове завдання на Полтавщині, зник вночі 27 червня.

«Підтверджуємо втрату літака, однак український пілот успішно катапультувався, зв’язався з пошуково-рятувальною командою та оперативно був доставлений до медичного закладу для обстеження та надання необхідної допомоги», – ідеться в повідомленні.

Причини та обставини інциденту з’ясовують профільні органи.

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МіГ-29 – багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який є одним із головних бойових літаків Повітряних сил ЗСУ. З початку повномасштабної війни Україна активно використовує їх для перехоплення повітряних цілей, завдання ударів по позиціях ворога із застосуванням керованих авіабомб (КАБ) та патрулювання повітряного простору.

Нагадаємо, 16 червня під час навчально-тренувального польоту на Хмельниччині розбився надзвуковий фронтовий бомбардувальник Су-24М 7-ї бригади тактичної авіації імені Петра Франка. Унаслідок аварії загинули двоє членів екіпажу віком 55 і 23 років.