Російські військові розстріляли українського військовослужбовця на Донеччині

Російські військові розстріляли українського військовослужбовця, якого захопили в полон під час боїв у Волноваському районі Донецької області. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Про це у четвер, 6 серпня, повідомила Донецька обласна прокуратура.

За даними слідства, 22 липня 2026 року російські війська атакували позиції Сил оборони України поблизу села Мирне Волноваського району. Під час виконання бойового завдання один із українських захисників потрапив у полон, після чого окупанти його розстріляли.

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За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини.

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Наразі тривають невідкладні слідчі та розшукові заходи для встановлення всіх обставин злочину. У прокуратурі наголосили, що страта військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, раніше Донецька обласна прокуратура повідомляла про ще один воєнний злочин російських окупантів. За даними слідства, 13 липня поблизу села Ялта у Волноваському районі військові РФ захопили у полон українського захисника. Після допиту вони стратили військовополоненого.