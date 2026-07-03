Підозрюваний також хотів вступити до російської ПВК «Вагнер»

Правоохоронці оголосили підозру звільненому з російського полону військовослужбовцю окремого загону спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України. За версією слідства, він співпрацював з адміністрацією російської колонії, через що загинув начальник медичної служби «Азову». Про це в п’ятницю, 3 липня, повідомило Державне бюро розслідувань.

За даними слідства, після потрапляння в полон у 2022 році військовий добровільно заявив про бажання вступити до російської ПВК «Вагнер». Реалізувати цей намір він не встиг, оскільки під час одного з обмінів військовополоненими його повернули в Україну.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Для отримання поблажливого ставлення з боку адміністрації колонії підозрюваний передавав росіянам інформацію про інших українських військовополонених. Зокрема, він повідомив дані про начальника медичної служби «Азову», його службову діяльність та інші відомості, стверджують слідчі.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Після цього до українського офіцера систематично застосовували фізичне насильство, катування та інші форми жорстокого поводження, що зрештою призвело до його смерті», – кажуть в ДБР.

Правоохоронці не називають імені загиблого українського військового, однак обставини справи вказують на начальника медичної служби «Азову» Олександра «Крохи» Крохмалюка. Він отримав смертельні травми внаслідок катувань у російському СІЗО.

За інформацією відомства, підставою для повідомлення про підозру стали, зокрема, показання українських військовослужбовців, звільнених із російського полону, які перебували разом із підозрюваним в одній колонії. Їхні свідчення підтверджуються результатами слідчих дій та експертних досліджень.

Військовослужбовцю інкримінують:

вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з метою забезпечення поблажливого ставлення до себе з боку ворога (ч. 3 ст. 431 КК України);

пособництво у катуванні (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 127 ККУ);

замах на колабораційну діяльність (ч. 3 ст. 15, ч. 7 ст. 111-1 ККУ).

Санкції статей передбачають покарання до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.