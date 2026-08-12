Вчителів обиратимуть у травні 2027 року

Міністерство освіти і науки України оголосило про всеукраїнський конкурс «Учитель року – 2027». Переможців обиратимуть у чотирьох номінаціях: «Біологія», «Захист України», «Інформатика» та «Українська мова та література».

Як повідомляє НУШ, конкурс матиме два тури:

перший запланований на грудень 2026 року – лютий 2027 року,

другий – на квітень-травень 2027 року.

Реєстрація для участі у конкурсі триватиме з 18 жовтня до 9 листопада.

Як наголошують у МОН, конкурс проводять для підвищення престижності професії вчителя та підтримки талановитих педагогічних працівників. Організаційно-методичний супровід конкурсу здійснюватиме Мала академія наук України.

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Наголосимо, що всеукраїнський конкурс «Учитель року» проводить Міністерство освіти і науки України. Крім нього, є ще премія Global Teacher Prize Ukraine, якою теж відзначають найкращих педагогів. Його реалізує «Освіторія».