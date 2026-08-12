Навчання розпочнеться у вересні

В Україні відкрили реєстрацію на PolyTECH EDU – п’ятитижневу освітню програму для студентів, які хочуть розвиватися у сфері технологій. Учасники зможуть попрацювати з експертами tech-індустрії, виконувати практичні завдання та дізнатися більше про можливості побудови технологічної кар’єри в Україні, повідомили у Міністерстві освіти і науки України.

Навчання проходитиме онлайн з 7 вересня до 9 жовтня, тому долучитися до нього можуть студенти з будь-якого регіону України. Програму організовує UNIT.City за сприяння МОН.

Що таке PolyTECH EDU

PolyTECH EDU – це освітня програма, яка поєднує університетські знання з практичним досвідом технологічної індустрії. Протягом п’яти тижнів учасники працюватимуть з експертами, братимуть участь у воркшопах і практичних модулях та виконуватимуть інтерактивні бізнес-завдання.

Навчання відбуватиметься за чотирма напрямами:

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Tech & Engineering – технології та інженерія;

Creative Thinking & Marketing – креативне мислення та маркетинг;

Career & Self Development – кар’єрний і особистісний розвиток;

Artificial Intelligence – штучний інтелект.

Програма орієнтована на студентів, які хочуть краще зрозуміти tech-індустрію, сучасні професії та навички, необхідні для побудови кар’єри в технологічній сфері.

Чого навчатимуть

Учасники зможуть не лише отримати нові теоретичні знання, а й застосувати їх на практиці. Програма передбачає роботу над завданнями, взаємодію з експертами та знайомство з підходами, які використовують сучасні технологічні компанії.

Організатори наголошують, що однією з цілей програми є допомога студентам ще під час навчання в університеті зрозуміти, які можливості є в українській технологічній індустрії та які компетенції потрібні для професійного розвитку.

«Україні потрібне нове покоління інженерів і фахівців у tech-галузях, але для цього молодь має бачити перспективу професійного розвитку. PolyTECH EDU дає студентам можливість вийти за межі академічної програми, отримати практичний досвід, попрацювати з експертами індустрії та краще зрозуміти власний професійний напрям», – зазначив директор з розвитку UNIT.City Павло Михайлюк.

За його словами, завдання програми також полягає в тому, щоб показати молоді можливості для побудови технологічної кар’єри в Україні.

Складова освітньо-інноваційного проєкту

PolyTECH EDU є одним із компонентів PolyTECH Project, національного освітньо-інноваційного проєкту, спрямованого на розвиток інженерної освіти, інновацій та технологічної кар’єри в Україні. Проєкт об’єднує технічні та політехнічні університети, студентів, молодих інженерів, технологічні компанії, експертів і державні структури.

Проєкт включає:

PolyTECH Dual – освітній компонент;

PolyTECH Bootcamps – регіональні навчальні програми;

PolyTECH Summit – фінальний захід проєкту.

Для студентів це можливість працювати з актуальними кейсами та отримувати менторську підтримку від фахівців галузі. Для університетів – можливість інтегрувати практичний досвід технологічного бізнесу в освітній процес.

За даними організаторів, торік програма об’єднала понад 50 закладів вищої освіти та понад 1200 студентів. Партнерство має допомогти посилити зв’язок між українською освітою та технологічним бізнесом і створити для студентів більше можливостей для професійного розвитку.

Як зареєструватися на PolyTECH EDU

Реєстрація триває до 20 вересня. Долучитися можуть студенти, які хочуть розвиватися у сфері технологій.

Зареєструватися на PolyTECH EDU та дізнатися більше про програму можна тут.