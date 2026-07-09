Молоді вчителі можуть подавати свої анкети

На цьогорічній премії Global Teacher Prize Ukraine окремо відзначать молодих вчителів до 30 років та викладачів STEM-дисциплін. Троє переможців у цій категорії отримають гранти у 5 тис. доларів. Про це повідомила «Освіторія».

Номінації підтримає KSE Foundation, зважаючи на дві суттєві проблеми в сучасній українській освіті: нестачу педагогів природничо-математичного напряму та недостатній приплив молодих фахівців.

«Молоді учителі приносять у школу нові підходи, цифрові інструменти та сучасні методики навчання. Водночас через війну, високе навантаження та недостатню мотивацію молоді дедалі складніше обирати педагогічну професію. Підтримка молодих освітян – це інвестиція у стійкість української освіти», – наголошують ініціатори премії.

Як пише «Освіторія», за підсумками досліджень, повномасштабна війна лише посилила кадрову кризу в природничо-математичній освіті. Серед головних викликів – нестача учителів STEM-дисциплін, професійне вигорання, вимушена мобільність педагогів та потреба у швидкому оновленні кадрового потенціалу української школи.

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Проте STEM-освіта важлива, адже формує компетентності, які визначатимуть конкурентоспроможність нового покоління:

критичне та аналітичне мислення;

уміння працювати з сучасними технологіями;

навички розв’язання комплексних проблем;

здатність до міждисциплінарної співпраці та інновацій.

Щоб подати власну анкету або номінувати такого педагога, читайте, як взяти участь.