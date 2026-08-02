Ціни навіть знизились: Дніпровська політехніка затвердила вартість навчання для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» входить у 5 найкращих технічних університетів України. Тут уже затвердили ціни на навчання для вступників 2026 року, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності. Ціни зросли до 20%, а на певні спеціальності навіть стали нижчими, ніж у 2025 році.
Найдорожчими спеціальностями у Дніпровській політехніці (54,9 тис. грн за рік) є: «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Журналістика», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Торгівля», «Туризм та рекреація». Подорожчання становить близько 20%.
До найдешевших спеціальностей (25 тис. грн за рік) можна зарахувати: «Історія та археологія», «Філософія», «Біологія та біохімія», «Екологія», «Науки про Землю», «Фізика та астрономія», «Електрична інженерія», «Геодезія та землеустрій», «Автомобільний транспорт» та ін.
Із найдешевшими спеціальностями ситуація цікавіша, оскільки ціни не лише не зросли, а навіть знизилися. У 2025 році вартість навчання на найдешевших спеціальностях становила 25,5 тис. грн, тобто на 500 грн дорожче. Для певних спеціальностей різниця ще відчутніша. До прикладу, у 2025 році рік навчання на «Електричній інженерії» становив 32 тис. грн, а у 2026 році – 25 тис. грн (на понад 20% дешевше), у 2025 році навчання на «Геодезії і землеустрої» вартувало 34 тис. грн, тобто ціни 2026 року на понад 25% менші.Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Раніше ми повідомляли актуальну вартість навчання у 2026-2027 році у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- Львівській політехніці
- Києво-Могилянській академії
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- Харківському університеті імені Каразіна
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Сумському державному університеті
- Карпатському університеті імені Василя Стефаника
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- КНУ імені Тараса Шевченка
- УКУ
- Буковинському медичному університеті
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Тернопільському педагогічному університеті
- Київській школі економіки
- Медичному університеті імені Богомольця
- Київському університеті імені Вадима Гетьмана
- Західноукраїнському університеті
Вартість навчання на першому курсі Дніпровської політехніки у 2026/2027 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Історія та археологія (Соціальна антропологія) – 25 тис. грн
- Філософія – 25 тис. грн
- Філологія (Українська мова та література) – 25 тис. грн
- Філологія (Германські мови та літератури, перша – англійська) – 43,9 тис. грн
- Філологія (Германські мови та літератури, перша – німецька) – 43,9 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство – 25 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 54,9 тис. грн
- Політологія – 43,9 тис. грн
- Міжнародні відносини – 54,9 тис. грн
- Журналістика – 54,9 тис. грн
- Облік і оподаткування – 54,9 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 54,9 тис. грн
- Менеджмент – 54,9 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 54,9 тис. грн
- Маркетинг – 54,9 тис. грн
- Торгівля – 54,9 тис. грн
- Право – 54,9 тис. грн
- Біологія та біохімія – 25 тис. грн
- Екологія – 25 тис. грн
- Науки про Землю – 25 тис. грн
- Фізика та астрономія – 25 тис. грн
- Прикладна математика – 43,9 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 43,9 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 43,9 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 43,9 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 43,9 тис. грн
- Інформаційні системи та технології – 43,9 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 43,9 тис. грн
- Хімічні технології та інженерія – 25 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 25 тис. грн
- Електрична інженерія – 25 тис. грн
- Енерговиробництво (Теплоенергетика) – 25 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 25 тис. грн
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 25 тис. грн
- Матеріалознавство – 25 тис. грн
- Прикладна механіка – 25 тис. грн
- Машинобудування (Технологічні машини та обладнання) – 25 тис. грн
- Гірництво та нафтогазові технології – 25 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 25 тис. грн
- Будівництво та цивільна інженерія – 25 тис. грн
- Біомедична інженерія – 25 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 30,2 тис. грн
- Туризм та рекреація – 54,9 тис. грн
- Автомобільний транспорт – 25 тис. грн
- Цивільна безпека – 27,5 тис. грн