Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» входить у 5 найкращих технічних університетів України. Тут уже затвердили ціни на навчання для вступників 2026 року, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності. Ціни зросли до 20%, а на певні спеціальності навіть стали нижчими, ніж у 2025 році.

Найдорожчими спеціальностями у Дніпровській політехніці (54,9 тис. грн за рік) є: «Економіка та міжнародні економічні відносини», «Журналістика», «Облік і оподаткування», «Менеджмент», «Маркетинг», «Публічне управління та адміністрування», «Право», «Торгівля», «Туризм та рекреація». Подорожчання становить близько 20%.

До найдешевших спеціальностей (25 тис. грн за рік) можна зарахувати: «Історія та археологія», «Філософія», «Біологія та біохімія», «Екологія», «Науки про Землю», «Фізика та астрономія», «Електрична інженерія», «Геодезія та землеустрій», «Автомобільний транспорт» та ін.

Із найдешевшими спеціальностями ситуація цікавіша, оскільки ціни не лише не зросли, а навіть знизилися. У 2025 році вартість навчання на найдешевших спеціальностях становила 25,5 тис. грн, тобто на 500 грн дорожче. Для певних спеціальностей різниця ще відчутніша. До прикладу, у 2025 році рік навчання на «Електричній інженерії» становив 32 тис. грн, а у 2026 році – 25 тис. грн (на понад 20% дешевше), у 2025 році навчання на «Геодезії і землеустрої» вартувало 34 тис. грн, тобто ціни 2026 року на понад 25% менші.

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