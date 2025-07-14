Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.

Вартість року навчання на найдорожчих спеціальностях у «Дніпровській політехніці» становить майже 46 тис. грн, йдеться про: «Журналістику», «Право», «Туризм», «Облік і оподаткування», «Економіку», «Менеджмент», «Маркетинг», «Торгівлю».

До найдешевших спеціальностях можна віднести ті, вартість навчання на яких становить 25,5 тис. грн за рік: «Культурологія та музеєзнавство», «Науки про Землю», «Біологія та біохімія», «Екологія», «Прикладна механіка», «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Охорона праці», «Історія та археологія» та інші.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі «Дніпровської політехніки» у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Середня освіта (Інформатика) – 25,5 тис. грн

Історія та археологія (Соціальна антропологія) – 25,5 тис. грн

Філософія – 25,5 тис. грн

Філологія (Українська мова та література) – 25,5 тис. грн

Філологія (Германські мови та літератури, перша – англійська) – 36,7 тис. грн

Філологія (Германські мови та літератури, перша – німецька) – 36,7 тис. грн

Культурологія та музеєзнавство – 25,5 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини – 45,9 тис. грн

Політологія – 36,7 тис. грн

Міжнародні відносини – 45,9 тис. грн

Журналістика – 45,9 тис. грн

Облік і оподаткування – 45,9 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 45,9 тис. грн

Менеджмент – 45,9 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 36,7 тис. грн

Маркетинг – 45,9 тис. грн

Торгівля – 45,9 тис. грн

Право – 45,9 тис. грн

Біологія та біохімія – 25,5 тис. грн

Екологія – 25,5 тис. грн

Науки про Землю – 25,5 тис. грн

Фізика та астрономія – 30 тис. грн

Прикладна математика – 36,7 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 37,5 тис. грн

Комп’ютерні науки – 37,5 тис. грн

Системний аналіз та наука про дані – 37,5 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 37,5 тис. грн

Інформаційні системи та технології – 37,5 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 37,5 тис. грн

Хімічні технології та інженерія – 25,5 тис. грн

Технології захисту навколишнього середовища – 25,5 тис. грн

Електрична інженерія – 32 тис. грн

Енерговиробництво (Теплоенергетика) – 28 тис. грн

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 30 тис. грн

Інформаційно-вимірювальні технології – 30 тис. грн

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 30 тис. грн

Матеріалознавство – 25,5 тис. грн

Прикладна механіка – 25,5 тис. грн

Машинобудування (Технологічні машини та обладнання) – 25,5 тис. грн

Гірництво та нафтогазові технології – 25,5 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 34 тис. грн

Будівництво та цивільна інженерія – 32 тис. грн

Біомедична інженерія – 25,5 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 28 тис. грн

Туризм та рекреація – 45,9 тис. грн

Охорона праці – 25,5 тис. грн

Автомобільний транспорт – 25,5 тис. грн

Цивільна безпека – 25,5 тис. грн

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

Нагадаємо, що Міносвіти затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників – ми розповідали про значення коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.