Дніпровська політехніка затвердила вартість навчання для вступників у 2025 році
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.
Вартість року навчання на найдорожчих спеціальностях у «Дніпровській політехніці» становить майже 46 тис. грн, йдеться про: «Журналістику», «Право», «Туризм», «Облік і оподаткування», «Економіку», «Менеджмент», «Маркетинг», «Торгівлю».
До найдешевших спеціальностях можна віднести ті, вартість навчання на яких становить 25,5 тис. грн за рік: «Культурологія та музеєзнавство», «Науки про Землю», «Біологія та біохімія», «Екологія», «Прикладна механіка», «Машинобудування», «Автомобільний транспорт», «Охорона праці», «Історія та археологія» та інші.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
Вартість навчання на першому курсі «Дніпровської політехніки» у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (Інформатика) – 25,5 тис. грн
- Історія та археологія (Соціальна антропологія) – 25,5 тис. грн
- Філософія – 25,5 тис. грн
- Філологія (Українська мова та література) – 25,5 тис. грн
- Філологія (Германські мови та літератури, перша – англійська) – 36,7 тис. грн
- Філологія (Германські мови та літератури, перша – німецька) – 36,7 тис. грн
- Культурологія та музеєзнавство – 25,5 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 45,9 тис. грн
- Політологія – 36,7 тис. грн
- Міжнародні відносини – 45,9 тис. грн
- Журналістика – 45,9 тис. грн
- Облік і оподаткування – 45,9 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 45,9 тис. грн
- Менеджмент – 45,9 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 36,7 тис. грн
- Маркетинг – 45,9 тис. грн
- Торгівля – 45,9 тис. грн
- Право – 45,9 тис. грн
- Біологія та біохімія – 25,5 тис. грн
- Екологія – 25,5 тис. грн
- Науки про Землю – 25,5 тис. грн
- Фізика та астрономія – 30 тис. грн
- Прикладна математика – 36,7 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 37,5 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 37,5 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 37,5 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 37,5 тис. грн
- Інформаційні системи та технології – 37,5 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 37,5 тис. грн
- Хімічні технології та інженерія – 25,5 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 25,5 тис. грн
- Електрична інженерія – 32 тис. грн
- Енерговиробництво (Теплоенергетика) – 28 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 30 тис. грн
- Інформаційно-вимірювальні технології – 30 тис. грн
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 30 тис. грн
- Матеріалознавство – 25,5 тис. грн
- Прикладна механіка – 25,5 тис. грн
- Машинобудування (Технологічні машини та обладнання) – 25,5 тис. грн
- Гірництво та нафтогазові технології – 25,5 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 34 тис. грн
- Будівництво та цивільна інженерія – 32 тис. грн
- Біомедична інженерія – 25,5 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 28 тис. грн
- Туризм та рекреація – 45,9 тис. грн
- Охорона праці – 25,5 тис. грн
- Автомобільний транспорт – 25,5 тис. грн
- Цивільна безпека – 25,5 тис. грн
Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.
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