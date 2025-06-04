Уже незабаром усі випускники дізнаються свої результати НМТ-2025 та братимуть участь у вступній кампанії. Заступник міністра освіти Михайло Винницький у інтерв’ю «Українському радіо» розповів про ключові етапи вступної кампанії.

«НМТ завершується 25 червня, і до 4 липня всі вступники матимуть свої результати. А далі відбувається вступна кампанія. Ми просимо, щоб уже з 1 липня абітурієнти починали реєструвати свої кабінети в електронній системі. Реєстрація заяв на вибір починається із 19 липня, і до кінця липня ми маємо це завершити, щоб на початку серпня було зрозуміло, хто куди вступив», – сказав Михайло Винницький.

Як зареєструвати особистий електронний кабінет?

Зареєструвати свій електронний кабінет потрібно у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти). При реєстрації потрібно вказати електронну пошту та вигадати пароль. Далі ввести дані сертифіката НМТ, документа про повну загальну середню освіту. Після успішної реєстрації на вашу пошту прийде лист активації.

Перед подачею заяв про вступ потрібно заповнити особисті дані, зокрема вказати номер телефону, завантажити ваше фото 3х4 см.

Як та скільки заяв про вступ можна подати?

Заяви про вступ у 2025 році подаються електронно через ваш особистий кабінет. Реєстрація заяв починається 19 липня та триватиме до серпня. У кожного абітурієнта буде 15 можливостей виставити свої пріоритети: 5 на бюджет і 10 на контракт. На перше місце потрібно ставити найбажаніший університет. Додамо, що у 2025 році до кожної заяви потрібно додавати мотиваційний лист – вимоги до мотиваційних листів визначають заклади вищої освіти.

Подання паперових заяв про вступ можливе за певних умов:

для іноземців або людей без громадянства;

при поданні іноземного документа про освіту;

при поданні документа про освіту, який виданий раніше 2000 року;

якщо ви не змогли зареєструвати електронний кабінет або подати заяву про вступ, і приймальна комісія підтвердить це довідкою.

У вступників на контракт є можливість отримати ґрант на навчання.

«Якщо людина не вступає на бюджет, а вступає на контракт, то у неї є можливість отримати ще ґрант, відповідно до своїх балів, аби компенсувати частину вартості контракту. У кабінеті буде висвітлено два варіанти – або бюджет, або контракт, і людина вже буде знати за результатами свого НМТ, чи матиме вона ґрант на свій контракт», – уточнив заступник міністра.

Коли будуть результати вступної кампанії?

Рейтингові списки рекомендованих на бюджет сформують до 6 серпня 2025 року, результати можна дізнатись у особистому електронному кабінеті. Зарахування на контракт триватиме до 30 серпня 2025 року.

Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у: