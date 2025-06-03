КНУ імені Тараса Шевченка затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) затвердив вартість навчання у 2025/2026 навчальному році. Мінімальна вартість одного року навчання на бакалавраті становить 43,8 тис. грн, а максимальна – 95,6 тис. грн (навчання англійською мовою).
Вступникам, які у 2025 році хочуть вступити у КНУ імені Шевченка, цікаво знати, які ж спеціальності є найдорожчими, а які найдешевшими. 95,6 тис. грн доведеться заплатити за рік навчання англійською мовою на освітній програмі «Міжнародна комерція та інвестиції». До спеціальностей, рік навчання на яких перевищує 76 тис. грн, відносяться: «Міжнародні відносити», «Туризм», «Журналістика», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Маркетинг», «Право».
До найдешевших спеціальностей (43,8 тис. грн за один рік навчання) відносяться: «Культурологія та музеєзнавство», «Біологія та біохімія», «Хімія», «Науки про Землю», «Фізика та астрономія» та інші.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у:
Вартість навчання на першому курсі КНУ імені Тараса Шевченка у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Українська мова і література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн
- Англійська мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 58,4 тис. грн
- Турецька мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 58,4 тис. грн
- Історія та громадянська освіта, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн
- Математика, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн
- Географія, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн
- Природничі науки, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн
- Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво – 67,7 тис. грн
- Релігієзнавство – 43,8 тис. грн
- Історія та археологія (американістика та європейські студії з поглибленим вивченням іноземних мов) – 51,5 тис. грн
- Історія та археологія (історія України та культурна антропологія з поглибленим вивченням іноземних мов) – 51,5 тис. грн
- Історія та археологія (інші освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Філософія – 43,8 тис. грн
- Філологія, освітні програми: «Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова», «Українська і англійська мови: переклад та редагування», «Українська мова і література та західноєвропейська мова», «Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад», «Класична філологія та англійська мова», «Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова» – по 56 тис. грн
- Філологія, освітні програми: «Польська мова і література, англійська та литовська мови», «Хорватська мова і література та англійська мова», «Чеська мова і література та англійська мова», «Словенська мова і література та англійська мова» – по 61,3 тис. грн
- Філологія, освітні програми: «Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови», «Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови», «Німецька філологія та переклад, англійська мова», «Переклад з німецької та англійської мов», «Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова», «Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова», «Переклад з іспанської та з англійської мов», «Італійська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова», «Переклад із португальської та з англійської мов», «Переклад з французької та з англійської мов» та інші програми – по 68,3 тис. грн
- Філологія, прикладна лінгвістика – 56 тис. грн
- Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови – 45,1 тис. грн
- Культурологія – 43,8 тис. грн
- Музеєзнавство, пам’яткознавство – 43,8 тис. грн
- Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 43,8 тис. грн
- Менеджмент соціокультурної діяльності – 61,3 тис. грн
- Економіка та міжнародні економічні відносини (мова навчання англійська/українська) – 81,1 тис. грн
- Економіка та економічна політика – 76,6 тис. грн
- Економічна аналітика – 76,6 тис. грн
- Економічна кібернетика – 78,2 тис. грн
- Міжнародна економіка – 79,6 тис. грн
- Міжнародна комерція та інвестиції (мова навчання англійська) – 95,6 тис. грн
- Політологія – 61,3 тис. грн
- Психологія – 61,3 тис. грн
- Соціологія – 61,3 тис. грн
- Менеджмент культурних та креативних індустрій (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тис. грн
- Журналістика – 76,6 тис. грн
- Облік і оподаткування – 76,6 тис. грн
- Фінанси – 78,2 тис. грн
- Фінанси (на основі ОКР молодшого спеціаліста) – 78,2 тис. грн
- Фінансовий бізнес – 78,2 тис. грн
- Менеджмент організацій – 79,6 тис. грн
- Менеджмент підприємницької діяльності – 78,2 тис. грн
- Маркетинг – 79,6 тис. грн
- Право – 76,6 тис. грн
- Біологія та біохімія – 43,8 тис. грн
- Екологія – 43,8 тис. грн
- Хімія (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Науки про Землю (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 61,3 тис. грн
- Математика (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Статистика – 43,8 тис. грн
- Прикладна математика – 61,3 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення та програмна інженерія – 61,3 тис. грн
- Комп’ютерні науки (усі освітні програми) – 61,3 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 61,3 тис. грн
- Системний аналіз та наука про дані – 49,8 тис. грн
- Кібербезпека – 61,3 тис. грн
- Інформаційні системи та технології (усі освітні програми) – 61,3 тис. грн
- Біотехнологія – 43,8 тис. грн
- Електроніка – 43,8 тис. грн
- Радіоелектроніка та електронні комунікації – 52,3 тис. грн
- Мережеві та інтернет-технології – 52,3 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 49,8 тис. грн
- Оцінка землі та нерухомого майна – 49,8 тис. грн
- Ландшафтне планування та озеленення – 43,8 тис. грн
- Лабораторна діагностика – 61,3 тис. грн
- Соціальна робота та консультування (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн
- Туризм – 76,6 тис. грн
- Урядування у сфері національної безпеки – 52,3 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 76,6 тис. грн
- Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 76,6 тис. грн
- Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тис. грн
- Економіка та управління бізнесом – 79,6 тис. грн
- Хімія біомолекул – 43,8 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тис. грн
- Міжнародне право – 76,6 тис. грн
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.