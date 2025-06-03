Червоний корпус Київського національного університету імені Тараса Шевченка — головний та найстаріший корпус університету

Київський національний університет імені Тараса Шевченка (КНУ) затвердив вартість навчання у 2025/2026 навчальному році. Мінімальна вартість одного року навчання на бакалавраті становить 43,8 тис. грн, а максимальна – 95,6 тис. грн (навчання англійською мовою).

Вступникам, які у 2025 році хочуть вступити у КНУ імені Шевченка, цікаво знати, які ж спеціальності є найдорожчими, а які найдешевшими. 95,6 тис. грн доведеться заплатити за рік навчання англійською мовою на освітній програмі «Міжнародна комерція та інвестиції». До спеціальностей, рік навчання на яких перевищує 76 тис. грн, відносяться: «Міжнародні відносити», «Туризм», «Журналістика», «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси», «Маркетинг», «Право».

До найдешевших спеціальностей (43,8 тис. грн за один рік навчання) відносяться: «Культурологія та музеєзнавство», «Біологія та біохімія», «Хімія», «Науки про Землю», «Фізика та астрономія» та інші.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі КНУ імені Тараса Шевченка у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Українська мова і література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн

Англійська мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 58,4 тис. грн

Турецька мова та зарубіжна література, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 58,4 тис. грн

Історія та громадянська освіта, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн

Математика, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн

Географія, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн

Природничі науки, середня освіта (за предметними спеціальностями) – 43,8 тис. грн

Аудіовізуальне мистецтво та медіавиробництво – 67,7 тис. грн

Релігієзнавство – 43,8 тис. грн

Історія та археологія (американістика та європейські студії з поглибленим вивченням іноземних мов) – 51,5 тис. грн

Історія та археологія (історія України та культурна антропологія з поглибленим вивченням іноземних мов) – 51,5 тис. грн

Історія та археологія (інші освітні програми) – 43,8 тис. грн

Філософія – 43,8 тис. грн

Філологія, освітні програми: «Літературна творчість, українська мова і література та англійська мова», «Українська і англійська мови: переклад та редагування», «Українська мова і література та західноєвропейська мова», «Кримськотатарська мова і література, англійська мова та переклад», «Класична філологія та англійська мова», «Фольклористика, українська мова і література та іноземна мова» – по 56 тис. грн

Філологія, освітні програми: «Польська мова і література, англійська та литовська мови», «Хорватська мова і література та англійська мова», «Чеська мова і література та англійська мова», «Словенська мова і література та англійська мова» – по 61,3 тис. грн

Філологія, освітні програми: «Англійська філологія та переклад, дві західноєвропейські мови», «Переклад з англійської та другої західноєвропейської мови», «Німецька філологія та переклад, англійська мова», «Переклад з німецької та англійської мов», «Шведська філологія та переклад, англійська мова та третя германська мова», «Іспанська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова», «Переклад з іспанської та з англійської мов», «Італійська мова та переклад, англійська мова та друга романська мова», «Переклад із португальської та з англійської мов», «Переклад з французької та з англійської мов» та інші програми – по 68,3 тис. грн

Філологія, прикладна лінгвістика – 56 тис. грн

Етнокультурологія з поглибленим вивченням іноземної мови – 45,1 тис. грн

Культурологія – 43,8 тис. грн

Музеєзнавство, пам’яткознавство – 43,8 тис. грн

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа – 43,8 тис. грн

Менеджмент соціокультурної діяльності – 61,3 тис. грн

Економіка та міжнародні економічні відносини (мова навчання англійська/українська) – 81,1 тис. грн

Економіка та економічна політика – 76,6 тис. грн

Економічна аналітика – 76,6 тис. грн

Економічна кібернетика – 78,2 тис. грн

Міжнародна економіка – 79,6 тис. грн

Міжнародна комерція та інвестиції (мова навчання англійська) – 95,6 тис. грн

Політологія – 61,3 тис. грн

Психологія – 61,3 тис. грн

Соціологія – 61,3 тис. грн

Менеджмент культурних та креативних індустрій (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тис. грн

Журналістика – 76,6 тис. грн

Облік і оподаткування – 76,6 тис. грн

Фінанси – 78,2 тис. грн

Фінанси (на основі ОКР молодшого спеціаліста) – 78,2 тис. грн

Фінансовий бізнес – 78,2 тис. грн

Менеджмент організацій – 79,6 тис. грн

Менеджмент підприємницької діяльності – 78,2 тис. грн

Маркетинг – 79,6 тис. грн

Право – 76,6 тис. грн

Біологія та біохімія – 43,8 тис. грн

Екологія – 43,8 тис. грн

Хімія (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн

Науки про Землю (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн

Фізика та астрономія (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн

Географія та регіональні студії (усі освітні програми) – 61,3 тис. грн

Математика (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн

Статистика – 43,8 тис. грн

Прикладна математика – 61,3 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення та програмна інженерія – 61,3 тис. грн

Комп’ютерні науки (усі освітні програми) – 61,3 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 61,3 тис. грн

Системний аналіз та наука про дані – 49,8 тис. грн

Кібербезпека – 61,3 тис. грн

Інформаційні системи та технології (усі освітні програми) – 61,3 тис. грн

Біотехнологія – 43,8 тис. грн

Електроніка – 43,8 тис. грн

Радіоелектроніка та електронні комунікації – 52,3 тис. грн

Мережеві та інтернет-технології – 52,3 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 49,8 тис. грн

Оцінка землі та нерухомого майна – 49,8 тис. грн

Ландшафтне планування та озеленення – 43,8 тис. грн

Лабораторна діагностика – 61,3 тис. грн

Соціальна робота та консультування (усі освітні програми) – 43,8 тис. грн

Туризм – 76,6 тис. грн

Урядування у сфері національної безпеки – 52,3 тис. грн

Публічне управління та адміністрування (усі освітні програми) – 76,6 тис. грн

Міжнародні відносини (усі освітні програми) – 76,6 тис. грн

Міжнародний бізнес (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тис. грн

Економіка та управління бізнесом – 79,6 тис. грн

Хімія біомолекул – 43,8 тис. грн

Міжнародні економічні відносини (з обов’язковим вивченням двох іноземних мов) – 76,6 тис. грн

Міжнародне право – 76,6 тис. грн

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.