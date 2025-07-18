Західноукраїнський національний університет розташований у Тернополі

Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ), що розташований у Тернополі, затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.

Найдорожчими спеціальностями в ЗУНУ (рік навчання 47 тис. грн) є «Право» та «Міжнародне право». Понад 43 тис. грн за рік навчання доведеться заплатити на таких спеціальностях: «Журналістика», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародні відносини», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг» та ін.

До найдешевших спеціальностей (32,4 тис. грн за рік навчання) можна віднести: «Харчові технології», «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Агрономія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізична культура і спорт», «Соціальна робота» та ін.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) в 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Бізнес-комунікації та переклад – 39,8 тис. грн

Міжнародна економіка – 43,3 тис. грн

Міжнародний бізнес – 43,3 тис. грн

Політологія (Міжнародні та регіональні політичні комунікації) – 36,1 тис. грн

Міжнародні відносини – 43,3 тис. грн

Економічна дипломатія – 43,3 тис. грн

Міжнародний менеджмент – 43,3 тис. грн

Готельно-ресторанна справа – 43,3 тис. грн

Туризм – 43,3 тис. грн

Екологія – 32,4 тис. грн

Електрична інженерія – 32,4 тис. грн

Харчові технології– 32,4 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 32,4 тис. грн

Будівництво та цивільна інженерія – 32,4 тис. грн

Агрономія – 32,4 тис. грн

Садово-паркове господарство – 32,4 тис. грн

Автомобільний транспорт – 36,1 тис. грн

Дошкільна освіта – 32,4 тис. грн

Початкова освіта – 32,4 тис. грн

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література, українська мова та література) – 32,4 тис. грн

Фізична культура і спорт – 32,4 тис. грн

Графічний дизайн – 36,1 тис. грн

Бібліотечна, інформаційна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність) – 32,4 тис. грн

Психологія – 43,3 тис. грн

Журналістика – 43,3 тис. грн

Архітектура та містобудування – 32,4 тис. грн

Соціальна робота – 32,4 тис. грн

Економіка та управління бізнесом – 43,3 тис. грн

Менеджмент – 43,3 тис. грн

Управління персоналом – 43,3 тис. грн

Підприємництво – 43,3 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 43,3 тис. грн

Маркетинг – 43,3 тис. грн

Торговельний бізнес і логістика – 43,3 тис. грн

Професійна освіта (Цифрові технології) – 32,4 тис. грн

Економічна кібернетика – 43,3 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 39,8 тис. грн

Комп’ютерні науки/Штучний інтелект – 39,8 тис. грн

Системний аналіз – 36,1 тис. грн

Кібербезпека – 39,8 тис. грн

Інформаційні системи та технології – 36,1 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 39,8 тис. грн

Інформаційно вимірювальні технології (Технології інтернету речей) – 36,1 тис. грн

Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 36,1 тис. грн

Облік і оподаткування – 43,3 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (усі програми) – 43,3 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 32,4 тис. грн

Право – 47 тис. грн

Міжнародне право – 47 тис. грн

Національна безпека – 43,3 тис. грн

Правоохоронна діяльність (усі програми) – 43,3 тис. грн

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

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