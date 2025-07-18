Західноукраїнський університет затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Західноукраїнський національний університет (ЗУНУ), що розташований у Тернополі, затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.
Найдорожчими спеціальностями в ЗУНУ (рік навчання 47 тис. грн) є «Право» та «Міжнародне право». Понад 43 тис. грн за рік навчання доведеться заплатити на таких спеціальностях: «Журналістика», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародні відносини», «Психологія», «Публічне управління та адміністрування», «Маркетинг» та ін.
До найдешевших спеціальностей (32,4 тис. грн за рік навчання) можна віднести: «Харчові технології», «Екологія», «Геодезія та землеустрій», «Агрономія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Фізична культура і спорт», «Соціальна робота» та ін.
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
- Національному університеті біоресурсів і природокористування
- «Дніпровській політехніці»
- Волинському університеті імені Лесі Українки
- Тернопільському педагогічному університеті
- Дніпровському університеті імені Гончара
Вартість навчання на першому курсі Західноукраїнського національного університету (ЗУНУ) в 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Бізнес-комунікації та переклад – 39,8 тис. грн
- Міжнародна економіка – 43,3 тис. грн
- Міжнародний бізнес – 43,3 тис. грн
- Політологія (Міжнародні та регіональні політичні комунікації) – 36,1 тис. грн
- Міжнародні відносини – 43,3 тис. грн
- Економічна дипломатія – 43,3 тис. грн
- Міжнародний менеджмент – 43,3 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа – 43,3 тис. грн
- Туризм – 43,3 тис. грн
- Екологія – 32,4 тис. грн
- Електрична інженерія – 32,4 тис. грн
- Харчові технології– 32,4 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 32,4 тис. грн
- Будівництво та цивільна інженерія – 32,4 тис. грн
- Агрономія – 32,4 тис. грн
- Садово-паркове господарство – 32,4 тис. грн
- Автомобільний транспорт – 36,1 тис. грн
- Дошкільна освіта – 32,4 тис. грн
- Початкова освіта – 32,4 тис. грн
- Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література, українська мова та література) – 32,4 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 32,4 тис. грн
- Графічний дизайн – 36,1 тис. грн
- Бібліотечна, інформаційна та архівна справа (Документознавство та інформаційна діяльність) – 32,4 тис. грн
- Психологія – 43,3 тис. грн
- Журналістика – 43,3 тис. грн
- Архітектура та містобудування – 32,4 тис. грн
- Соціальна робота – 32,4 тис. грн
- Економіка та управління бізнесом – 43,3 тис. грн
- Менеджмент – 43,3 тис. грн
- Управління персоналом – 43,3 тис. грн
- Підприємництво – 43,3 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 43,3 тис. грн
- Маркетинг – 43,3 тис. грн
- Торговельний бізнес і логістика – 43,3 тис. грн
- Професійна освіта (Цифрові технології) – 32,4 тис. грн
- Економічна кібернетика – 43,3 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 39,8 тис. грн
- Комп’ютерні науки/Штучний інтелект – 39,8 тис. грн
- Системний аналіз – 36,1 тис. грн
- Кібербезпека – 39,8 тис. грн
- Інформаційні системи та технології – 36,1 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 39,8 тис. грн
- Інформаційно вимірювальні технології (Технології інтернету речей) – 36,1 тис. грн
- Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології – 36,1 тис. грн
- Облік і оподаткування – 43,3 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (усі програми) – 43,3 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 32,4 тис. грн
- Право – 47 тис. грн
- Міжнародне право – 47 тис. грн
- Національна безпека – 43,3 тис. грн
- Правоохоронна діяльність (усі програми) – 43,3 тис. грн
Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.
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