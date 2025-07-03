Прикарпатський університет імені Стефаника

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника входить до рейтингів найкращих університетів країни. Університет затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.

До найдорожчих спеціальностей, вартість навчання на яких ставновить понад 40 тис. грн за рік, відносяться: «Музичне мистецтво», «Філологія (перша мова – англійська)», «Психологія», «Право», «Образотворче мистецтво та реставрація».

Рік навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 33 тис. грн, йдеться переважно про освітні спеціальності, де навчаються майбутні вчителі: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини; Хімія; Географія; Математика; Інформатика; Фізика та астрономія)», «Професійна освіта».

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,7 тис. грн

Облік і оподаткування – 39,7 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 39,7 тис. грн

Менеджмент – 39,7 тис. грн

Маркетинг – 39,7 тис. грн

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 36 тис. грн

Історія та археологія – 37,7 тис. грн

Міжнародні економічні відносини – 39,7 тис. грн

Політологія – 39,7 тис. грн

Міжнародні відносини – 39,7 тис. грн

Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 38,6 тис. грн

Середня освіта (Музичне мистецтво) – 40,3 тис. грн

Дизайн – 39,7 тис. грн

Образотворче мистецтво та реставрація – 40,3 тис. грн

Музичне мистецтво – 41,9 тис. грн

Хореографія, сценічне мистецтво – по 38,6 тис. грн

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 33,6 тис. грн

Середня освіта (Географія) – 33,6 тис. грн

Середня освіта (Хімія) – 33,6 тис. грн

Біологія та біохімія – 35,3 тис. грн

Екологія – 35,3 тис. грн

Хімія – 35,3 тис. грн

Географія та регіональні студії – 35,3 тис. грн

Агрономія – 35,3 тис. грн

Лісове господарство – 35,3 тис. грн

Готельно-ресторанна справа – 39,7 тис. грн

Туризм і рекреація – 39,7 тис. грн

Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 36 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 36 тис. грн

Філологія (перша мова – польська) – 38,6 тис. грн

Філологія (перша мова – чеська) – 37,8 тис. грн

Філологія (Українська мова і література) – 37,8 тис. грн

Журналістика – 39,7 тис. грн

Дошкільна освіта – 37,8 тис. грн

Початкова освіта – 37,8 тис. грн

Професійна освіта – 33,6 тис. грн

Дитячі та молодіжні служби – 37,5 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 37,5 тис. грн

Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 38,1 тис. грн

Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 37,5 тис. грн

Філологія (перша мова – англійська) – 42,7 тис. грн

Філологія (перша мова – німецька) – 39,7 тис. грн

Філологія (перша мова – французька) – 38,1 тис. грн

Середня освіта (Математика) – 33,6 тис. грн

Середня освіта (Інформатика) – 33,6 тис. грн

Математика – 35,3 тис. грн

Прикладна математика – 35,3 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 38,4 тис. грн

Комп’ютерні науки – 36,9 тис. грн

Інформаційні системи та технології – 36,9 тис. грн

Середня освіта (Фізична культура) – 36 тис. грн

Фізична культура і спорт – 37,8 тис. грн

Терапія та реабілітація – 39,7 тис. грн

Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,6 тис. грн

Фізика та астрономія – 35,3 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 35,3 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 36,9 тис. грн

Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 35,3 тис. грн

Матеріалознавство – 35,3 тис. грн

Філософія – 36,9 тис. грн

Психологія – 41,3 тис. грн

Право – 41,3 тис. грн

Правоохоронна діяльність – 41,3 тис. грн

Спеціальна освіта (Логопедія) – 37,8 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 39,7 тис. грн

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