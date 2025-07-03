Прикарпатський університет імені Стефаника затвердив вартість навчання для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника входить до рейтингів найкращих університетів країни. Університет затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі та найдешевші спеціальності для вступників.
До найдорожчих спеціальностей, вартість навчання на яких ставновить понад 40 тис. грн за рік, відносяться: «Музичне мистецтво», «Філологія (перша мова – англійська)», «Психологія», «Право», «Образотворче мистецтво та реставрація».
Рік навчання на найдешевших спеціальностях вартує близько 33 тис. грн, йдеться переважно про освітні спеціальності, де навчаються майбутні вчителі: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини; Хімія; Географія; Математика; Інформатика; Фізика та астрономія)», «Професійна освіта».
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
Вартість навчання на першому курсі Прикарпатського університету імені Василя Стефаника у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Економіка та міжнародні економічні відносини – 39,7 тис. грн
- Облік і оподаткування – 39,7 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок – 39,7 тис. грн
- Менеджмент – 39,7 тис. грн
- Маркетинг – 39,7 тис. грн
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 36 тис. грн
- Історія та археологія – 37,7 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – 39,7 тис. грн
- Політологія – 39,7 тис. грн
- Міжнародні відносини – 39,7 тис. грн
- Середня освіта (Образотворче мистецтво) – 38,6 тис. грн
- Середня освіта (Музичне мистецтво) – 40,3 тис. грн
- Дизайн – 39,7 тис. грн
- Образотворче мистецтво та реставрація – 40,3 тис. грн
- Музичне мистецтво – 41,9 тис. грн
- Хореографія, сценічне мистецтво – по 38,6 тис. грн
- Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 33,6 тис. грн
- Середня освіта (Географія) – 33,6 тис. грн
- Середня освіта (Хімія) – 33,6 тис. грн
- Біологія та біохімія – 35,3 тис. грн
- Екологія – 35,3 тис. грн
- Хімія – 35,3 тис. грн
- Географія та регіональні студії – 35,3 тис. грн
- Агрономія – 35,3 тис. грн
- Лісове господарство – 35,3 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа – 39,7 тис. грн
- Туризм і рекреація – 39,7 тис. грн
- Середня освіта (Польська мова та зарубіжна література) – 36 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) – 36 тис. грн
- Філологія (перша мова – польська) – 38,6 тис. грн
- Філологія (перша мова – чеська) – 37,8 тис. грн
- Філологія (Українська мова і література) – 37,8 тис. грн
- Журналістика – 39,7 тис. грн
- Дошкільна освіта – 37,8 тис. грн
- Початкова освіта – 37,8 тис. грн
- Професійна освіта – 33,6 тис. грн
- Дитячі та молодіжні служби – 37,5 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 37,5 тис. грн
- Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) – 38,1 тис. грн
- Середня освіта (Німецька мова та зарубіжна література) – 37,5 тис. грн
- Філологія (перша мова – англійська) – 42,7 тис. грн
- Філологія (перша мова – німецька) – 39,7 тис. грн
- Філологія (перша мова – французька) – 38,1 тис. грн
- Середня освіта (Математика) – 33,6 тис. грн
- Середня освіта (Інформатика) – 33,6 тис. грн
- Математика – 35,3 тис. грн
- Прикладна математика – 35,3 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 38,4 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 36,9 тис. грн
- Інформаційні системи та технології – 36,9 тис. грн
- Середня освіта (Фізична культура) – 36 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 37,8 тис. грн
- Терапія та реабілітація – 39,7 тис. грн
- Середня освіта (Фізика та астрономія) – 33,6 тис. грн
- Фізика та астрономія – 35,3 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали – 35,3 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 36,9 тис. грн
- Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка – 35,3 тис. грн
- Матеріалознавство – 35,3 тис. грн
- Філософія – 36,9 тис. грн
- Психологія – 41,3 тис. грн
- Право – 41,3 тис. грн
- Правоохоронна діяльність – 41,3 тис. грн
- Спеціальна освіта (Логопедія) – 37,8 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 39,7 тис. грн
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