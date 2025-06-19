Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) затвердив вартість навчання для вступників у 2025-2026 навчальному році. До найдорожчих спеціальностей, вартість навчання на яких становить 49,9 та 49,7 тис. грн за один рік, відносяться: «Філологія (перша мова англійська)», «Право» та «Міжнародне право».

Найдешевшою є вартість навчання на спеціальності «Богослов’я» (25,5 тис. грн на рік), також до найдешевших спеціальностей можна віднести: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (35 тис. грн), «Середня освіта (Математика)» (35,2 тис. грн), «Середня освіта (Інформатика)» (35,2 тис. грн), «Математика» (35,2 тис. грн).

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 35 тис. грн

Біологія та біохімія – 40 тис. грн

Екологія – 37 тис. грн

Хімія – 40 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 40 тис. грн

Харчові технології – 39 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 40 тис. грн

Агрономія – 37 тис. грн

Середня освіта (Технології) – 37 тис. грн

Професійна освіта (Машинобудування) – 37 тис. грн

Фізика та астрономія – 37 тис. грн

Прикладна фізика та наноматеріали – 37 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 46,2 тис. грн

Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем – 46,2 тис. грн

Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах – 46,2 тис. грн

Інформаційні системи і технології – 46,2 тис. грн

Програмування мобільних і вбудованих комп’ютерних систем та засобів інтернету речей – 46,2 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 46,2 тис. грн

Електрична інженерія – 40,5 тис. грн

Інформаційно-вимірювальні технології – 40,5 тис. грн

Телекомунікації – 40,5 тис. грн

Інженерія інформаційних і комунікаційних систем та інтернету речей – 40,5 тис. грн

Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 40,5 тис. грн

Видавництво та поліграфія – 40,5 тис. грн

Декоративне мистецтво та ремесла – 35 тис. грн

Архітектура та містобудування – 44 тис. грн

Будівництво та цивільна інженерія – 39 тис. грн

Середня освіта (Географія) – 37 тис. грн

Менеджмент туристичної індустрії – 43 тис. грн

Науки про Землю – 37,5 тис. грн

Географія – 37,5 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 40 тис. грн

Туризм та рекреація – 43 тис. грн

Економічна кібернетика – 46,2 тис. грн

Міжнародні економічні відносини – 46,2 тис. грн

Облік і оподаткування – 46,2 тис. грн

Фінанси, банківська справа та страхування – 46,2 тис. грн

Менеджмент організацій і адміністрування – 46,2 тис. грн

Підприємництво та управління бізнесом – 46,2 тис. грн

Маркетинг – 46,2 тис. грн

Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) – 47,7 тис. грн

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 49,9 тис. грн

Філологія (германські мови та літератури, перша – німецька) – 42 тис. грн

Філологія (романські мови та літератури, перша – французька) – 42 тис. грн

Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 37 тис. грн

Історія та археологія – 37 тис. грн

Політологія – 40 тис. грн

Міжнародні відносини – 44,5 тис. грн

Середня освіта (Математика) – 35,2 тис. грн

Середня освіта (Інформатика) – 35,2 тис. грн

Математика – 35,2 тис. грн

Прикладна математика (Технології програмування та комп’ютерне моделювання) – 40,2 тис. грн

Комп’ютерні науки та проєктування програмних систем – 46,2 тис. грн

Системний аналіз – 41,2 тис. грн

Дошкільна освіта – 39 тис. грн

Початкова освіта – 39 тис. грн

Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) – 40 тис. грн

Спеціальна освіта (Логопедія) – 40 тис. грн

Музичне мистецтво – 43 тис. грн

Психологія – 43 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 38 тис. грн

Середня освіта (Фізична культура) – 38,5 тис. грн

Фізична культура і спорт – 39,4 тис. грн

Терапія та реабілітація – 46 тис. грн

Середня освіта (Українська мова і література) – 38 тис. грн

Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) – 38 тис. грн

Культурологія – 38,5 тис. грн

Філологія (українська мова та література) – 39,5 тис. грн

Журналістика – 40 тис. грн

Богослов’я – 25,5 тис. грн

Філологія (слов’янські мови та літератури, перша – польська) – 39,5 тис. грн

Право – 49,7 тис. грн

Міжнародне право – 49,7 тис. грн

Раніше ZAXID.NET пояснював, як отримати грант на навчання у 2025 році.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.