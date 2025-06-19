Чернівецький університет імені Федьковича затвердив вартість навчання для вступників
Ціни на найдорожчі та найдешевші спеціальності
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (ЧНУ) затвердив вартість навчання для вступників у 2025-2026 навчальному році. До найдорожчих спеціальностей, вартість навчання на яких становить 49,9 та 49,7 тис. грн за один рік, відносяться: «Філологія (перша мова англійська)», «Право» та «Міжнародне право».
Найдешевшою є вартість навчання на спеціальності «Богослов’я» (25,5 тис. грн на рік), також до найдешевших спеціальностей можна віднести: «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» (35 тис. грн), «Середня освіта (Математика)» (35,2 тис. грн), «Середня освіта (Інформатика)» (35,2 тис. грн), «Математика» (35,2 тис. грн).
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
Вартість навчання на першому курсі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (ЧНУ) у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) – 35 тис. грн
- Біологія та біохімія – 40 тис. грн
- Екологія – 37 тис. грн
- Хімія – 40 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 40 тис. грн
- Харчові технології – 39 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 40 тис. грн
- Агрономія – 37 тис. грн
- Середня освіта (Технології) – 37 тис. грн
- Професійна освіта (Машинобудування) – 37 тис. грн
- Фізика та астрономія – 37 тис. грн
- Прикладна фізика та наноматеріали – 37 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 46,2 тис. грн
- Алгоритмічне та програмне забезпечення комп’ютерних систем – 46,2 тис. грн
- Інтелектуальний аналіз даних в комп’ютерних інформаційних системах – 46,2 тис. грн
- Інформаційні системи і технології – 46,2 тис. грн
- Програмування мобільних і вбудованих комп’ютерних систем та засобів інтернету речей – 46,2 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 46,2 тис. грн
- Електрична інженерія – 40,5 тис. грн
- Інформаційно-вимірювальні технології – 40,5 тис. грн
- Телекомунікації – 40,5 тис. грн
- Інженерія інформаційних і комунікаційних систем та інтернету речей – 40,5 тис. грн
- Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 40,5 тис. грн
- Видавництво та поліграфія – 40,5 тис. грн
- Декоративне мистецтво та ремесла – 35 тис. грн
- Архітектура та містобудування – 44 тис. грн
- Будівництво та цивільна інженерія – 39 тис. грн
- Середня освіта (Географія) – 37 тис. грн
- Менеджмент туристичної індустрії – 43 тис. грн
- Науки про Землю – 37,5 тис. грн
- Географія – 37,5 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 40 тис. грн
- Туризм та рекреація – 43 тис. грн
- Економічна кібернетика – 46,2 тис. грн
- Міжнародні економічні відносини – 46,2 тис. грн
- Облік і оподаткування – 46,2 тис. грн
- Фінанси, банківська справа та страхування – 46,2 тис. грн
- Менеджмент організацій і адміністрування – 46,2 тис. грн
- Підприємництво та управління бізнесом – 46,2 тис. грн
- Маркетинг – 46,2 тис. грн
- Середня освіта (Англійська мова і зарубіжна література) – 47,7 тис. грн
- Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 49,9 тис. грн
- Філологія (германські мови та літератури, перша – німецька) – 42 тис. грн
- Філологія (романські мови та літератури, перша – французька) – 42 тис. грн
- Середня освіта (Історія та громадянська освіта) – 37 тис. грн
- Історія та археологія – 37 тис. грн
- Політологія – 40 тис. грн
- Міжнародні відносини – 44,5 тис. грн
- Середня освіта (Математика) – 35,2 тис. грн
- Середня освіта (Інформатика) – 35,2 тис. грн
- Математика – 35,2 тис. грн
- Прикладна математика (Технології програмування та комп’ютерне моделювання) – 40,2 тис. грн
- Комп’ютерні науки та проєктування програмних систем – 46,2 тис. грн
- Системний аналіз – 41,2 тис. грн
- Дошкільна освіта – 39 тис. грн
- Початкова освіта – 39 тис. грн
- Середня освіта (Мистецтво. Музичне мистецтво) – 40 тис. грн
- Спеціальна освіта (Логопедія) – 40 тис. грн
- Музичне мистецтво – 43 тис. грн
- Психологія – 43 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 38 тис. грн
- Середня освіта (Фізична культура) – 38,5 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 39,4 тис. грн
- Терапія та реабілітація – 46 тис. грн
- Середня освіта (Українська мова і література) – 38 тис. грн
- Середня освіта (Румунська мова та зарубіжна література) – 38 тис. грн
- Культурологія – 38,5 тис. грн
- Філологія (українська мова та література) – 39,5 тис. грн
- Журналістика – 40 тис. грн
- Богослов’я – 25,5 тис. грн
- Філологія (слов’янські мови та літератури, перша – польська) – 39,5 тис. грн
- Право – 49,7 тис. грн
- Міжнародне право – 49,7 тис. грн
Раніше ZAXID.NET пояснював, як отримати грант на навчання у 2025 році.
У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.
Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.