Національний університет біоресурсів і природокористування розташований у Києві

Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП України) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі на найдешевші спеціальності для вступників.

Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує близько 62 тис. грн: «Право», «Журналістика», «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародні відносини», «Туризм і рекреація», «Публічне управління та адміністрування» та інші.

В університеті є й спеціальності, рік навчання на яких є дешевшим вдвічі. До найдешевших спеціальностей відносяться: «Автомобільний транспорт» (22,2 тис. грн), «Транспортна логістика» (26,2 тис. грн), «Машинобудування» (26,2 тис. грн), «Електрична інженерія» (27,5 тис. грн), «Енерговиробництво (Теплоенергетика)» (27,5 тис. грн).

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Тут ви можете переглянути вартість навчання в популярних університетах країни:

Вартість навчання на першому курсі Національного університету біоресурсів і природокористування у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Ветеринарна медицина (Магістр) – 49,4 тис. грн

Право – 61,7 тис. грн

Економіка – 61,7 тис. грн

Облік і оподаткування – 61,7 тис. грн

Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) – 61,7 тис. грн

Торгівля, підприємництво та логістика – 61,7 тис. грн

Менеджмент – 61,7 тис. грн

Маркетинг – 61,7 тис. грн

Економічна кібернетика – 61,7 тис. грн

Цифрова економіка – 61,7 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 49,4 тис. грн

Комп’ютерні науки – 49,4 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 49,4 тис. грн

Інформаційні системи та технології – 49,4 тис. грн

Комп’ютерна інженерія – 49,4 тис. грн

Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) – 28,1 тис. грн

Фізична культура і спорт – 28,1 тис. грн

Філологія (Англійська мова та друга іноземна) – 49,4 тис. грн

Філологія (Німецька мова та друга іноземна) – 49,4 тис. грн

Міжнародні відносини – 61,7 тис. грн

Психологія – 49,4 тис. грн

Журналістика – 61,7 тис. грн

Соціальна робота та консультування – 28,1 тис. грн

Геодезія та землеустрій – 34,5 тис. грн

Агрономія – 34,7 тис. грн

Агрономія (Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство) – 33,1 тис. грн

Екологія – 34,5 тис. грн

Технології захисту навколишнього середовища – 34,5 тис. грн

Біотехнології та біоінженерія – 36,8 тис. грн

Агрономія (Захист і карантин рослин) – 34,7 тис. грн

Деревообробні та меблеві технології – 28,8 тис. грн

Садово-паркове господарство – 35,1 тис. грн

Лісове господарство – 31,7 тис. грн

Агроінженерія – 28,9 тис. грн

Автомобільний транспорт – 22,2 тис. грн

Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 28,9 тис. грн

Транспортна логістика – 26,5 тис. грн

Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) – 26,2 тис. грн

Будівництво та цивільна інженерія – 28,8 тис. грн

Електрична інженерія – 27,5 тис. грн

Енерговиробництво (Теплоенергетика) – 27,5 тис. грн

Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 31,6 тис. грн

Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) – 29,2 тис. грн

Водні біоресурси та аквакультура – 29,2 тис. грн

Харчові технології – 31,7 тис. грн

Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) – 49,4 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 61,7 тис. грн

Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 61,7 тис. грн

Туризм і рекреація – 61,7 тис. грн

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

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