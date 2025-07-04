Університет біоресурсів і природокористування оновив вартість навчання для вступників
Найдорожчі та найдешевші спеціальності у 2025 році
Національний університет біоресурсів і природокористування (НУБіП України) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році, визначивши найдорожчі на найдешевші спеціальності для вступників.
Рік навчання на найдорожчих спеціальностях вартує близько 62 тис. грн: «Право», «Журналістика», «Економіка», «Маркетинг», «Менеджмент», «Облік і оподаткування», «Фінанси і кредит», «Економічна кібернетика», «Міжнародні відносини», «Туризм і рекреація», «Публічне управління та адміністрування» та інші.
В університеті є й спеціальності, рік навчання на яких є дешевшим вдвічі. До найдешевших спеціальностей відносяться: «Автомобільний транспорт» (22,2 тис. грн), «Транспортна логістика» (26,2 тис. грн), «Машинобудування» (26,2 тис. грн), «Електрична інженерія» (27,5 тис. грн), «Енерговиробництво (Теплоенергетика)» (27,5 тис. грн).
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Тут ви можете переглянути вартість навчання в популярних університетах країни:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
- Львівському медичному університеті імені Данила Галицького
- Прикарпатському університеті імені Стефаника
- Одеському національному університеті імені Мечникова
Вартість навчання на першому курсі Національного університету біоресурсів і природокористування у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):
- Ветеринарна медицина (Магістр) – 49,4 тис. грн
- Право – 61,7 тис. грн
- Економіка – 61,7 тис. грн
- Облік і оподаткування – 61,7 тис. грн
- Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок (Фінанси і кредит) – 61,7 тис. грн
- Торгівля, підприємництво та логістика – 61,7 тис. грн
- Менеджмент – 61,7 тис. грн
- Маркетинг – 61,7 тис. грн
- Економічна кібернетика – 61,7 тис. грн
- Цифрова економіка – 61,7 тис. грн
- Інженерія програмного забезпечення – 49,4 тис. грн
- Комп’ютерні науки – 49,4 тис. грн
- Кібербезпека та захист інформації – 49,4 тис. грн
- Інформаційні системи та технології – 49,4 тис. грн
- Комп’ютерна інженерія – 49,4 тис. грн
- Професійна освіта (Аграрне виробництво, переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології) – 28,1 тис. грн
- Фізична культура і спорт – 28,1 тис. грн
- Філологія (Англійська мова та друга іноземна) – 49,4 тис. грн
- Філологія (Німецька мова та друга іноземна) – 49,4 тис. грн
- Міжнародні відносини – 61,7 тис. грн
- Психологія – 49,4 тис. грн
- Журналістика – 61,7 тис. грн
- Соціальна робота та консультування – 28,1 тис. грн
- Геодезія та землеустрій – 34,5 тис. грн
- Агрономія – 34,7 тис. грн
- Агрономія (Садівництво, плодоовочівництво та виноградарство) – 33,1 тис. грн
- Екологія – 34,5 тис. грн
- Технології захисту навколишнього середовища – 34,5 тис. грн
- Біотехнології та біоінженерія – 36,8 тис. грн
- Агрономія (Захист і карантин рослин) – 34,7 тис. грн
- Деревообробні та меблеві технології – 28,8 тис. грн
- Садово-паркове господарство – 35,1 тис. грн
- Лісове господарство – 31,7 тис. грн
- Агроінженерія – 28,9 тис. грн
- Автомобільний транспорт – 22,2 тис. грн
- Транспортні технології (на автомобільному транспорті) – 28,9 тис. грн
- Транспортна логістика – 26,5 тис. грн
- Технологічні машини та обладнання (Машинобудування) – 26,2 тис. грн
- Будівництво та цивільна інженерія – 28,8 тис. грн
- Електрична інженерія – 27,5 тис. грн
- Енерговиробництво (Теплоенергетика) – 27,5 тис. грн
- Автоматизація, комп'ютерно-інтегровані технології та робототехніка – 31,6 тис. грн
- Тваринництво (Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва) – 29,2 тис. грн
- Водні біоресурси та аквакультура – 29,2 тис. грн
- Харчові технології – 31,7 тис. грн
- Громадське здоров’я (Нутриціологія здорового харчування) – 49,4 тис. грн
- Публічне управління та адміністрування – 61,7 тис. грн
- Готельно-ресторанна справа та кейтеринг – 61,7 тис. грн
- Туризм і рекреація – 61,7 тис. грн
Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.
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