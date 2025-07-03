У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу

Міністерство освіти і науки України затвердило регіональні коефіцієнти для розрахунку конкурсного бала вступників у 2025 році. Цей коефіцієнт застосовують під час вступу на бакалаврат, а також на магістратуру медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямувань.

Як повідомили на сайті міністерства 3 липня, конкурсний бал вступника потрібно помножити на відповідний коефіцієнт залежно від фактичного місця розташування закладу вищої освіти. Це означає, що вступ до закладів у визначених регіонах може дати вступникові вищий конкурсний бал і підвищити його шанси на зарахування за обраним пріоритетом.

Регіональні коефіцієнти під час вступу 2025:

1,07 – для закладів вищої освіти (ЗВО) в Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській областях;

1,04 – для ЗВО в Дніпропетровській, Полтавській, Чернігівській областях;

1 – для всіх інших закладів вищої освіти

Коефіцієнти застосовують відповідно до фактичної адреси ЗВО, у який подано заяву, – незалежно від місця проживання вступника.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Цьогоріч вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Тут ви можете переглянути вартість навчання в популярних університетах країни: