Із 1 липня 2025 року стартує вступна кампанія для охочих здобути освітній рівень бакалавра. Абітурієнти можуть реєструвати свої електронні кабінети, за допомогою яких подаватимуть заяви про вступ до університетів.

Зареєструвати електронний кабінет потрібно у ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти) із 1 липня. Під час реєстрації абітурієнту потрібно вказати електронну пошту та вигадати пароль, після чого ввести дані сертифіката НМТ, документа про повну загальну середню освіту. Після успішної реєстрації на вашу пошту прийде лист активації.

Із 19 липня вступники зможуть надсилати заяви до бажаних університетів, а до 6 серпня оприлюднять списки рекомендованих до зарахування (заяви з пріоритетом).

Раніше ZAXID.NET детально розповідав про особливості вступної кампанії 2025 та про те, як отримати грант на навчання.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у: