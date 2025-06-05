Національний університет «Києво-Могилянська академія» розташований на Подолі у Києві

Національний університет «Києво-Могилянська академія» (НаУКМА) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки доведеться заплатити вступникам за один рік навчання? Ціни на найдорожчі спеціальності сягають 100 тис. грн.

До найдорожчий спеціальностей у Києво-Могилянській академії (100 тис. грн за один рік навчання на бакалавраті) відносяться: «Інженерія програмного забезпечення» та «Комп'ютерні науки». 90 тис. грн за рік доведеться заплатити охочим навчатись на спеціальності «Право».

Рік навчання на найдешевших спеціальностях вартуватиме від 45 до 48 тис. грн – це «Хімія», «Фізика», «Екологія», «Біологія та біохімія», «Соціальна робота», «Громадське здоров'я».

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Києво-Могилянської академії у 2025/2026 навчальному році (денна форма, бакалавр):

Історія та археологія – 55 тис. грн

Філософія – 55 тис. грн

Філологія (українська мова і література) – 55 тис. грн

Філологія (германські мови та літератури, перша – англійська) – 74 тис. грн

Культурологія – 55 тис. грн

Економіка – 72 тис. грн

Політологія – 55 тис. грн

Міжнародні відносини – 88 тис. грн

Психологія – 65 тис. грн

Соціологія – 53 тис. грн

Журналістика – 65 тис. грн

Фінанси, банківська справа та страхування – 72 тис. грн

Менеджмент – 75 тис. грн

Публічне управління та адміністрування – 50 тис. грн

Маркетинг – 75 тис. грн

Право – 90 тис. грн

Біологія та біохімія – 47 тис. грн

Екологія – 47 тис. грн

Хімія – 45 тис. грн

Фізика – 45 тис. грн

Прикладна математика – 64 тис. грн

Інженерія програмного забезпечення – 100 тис. грн

Комп'ютерні науки – 100 тис. грн

Кібербезпека та захист інформації – 75 тис. грн

Автоматизація, комп'ютерноінтегровані технології та робототехніка – 75 тис. грн

Громадське здоров'я – 47 тис. грн

Соціальна робота – 48 тис. грн

Міносвіти назвало затребувані та ризиковані спеціальності, вступивши на які можна не знайти роботу в майбутньому.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.