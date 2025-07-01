Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки доведеться заплатити вступникам за один рік навчання? Ціни сягають 68 тис. грн.

Найдорожчими спеціальностями є «Стоматологія» (68 тис. грн за рік навчання), «Медицина» (64 тис. грн за рік) та «Педіатрія» (61 тис. грн за рік). До найдешевших можна віднести «Протезування-ортезування» (44 тис. грн за рік) та «Фармацію» (46 тис. грн за денну форму навчання та 37 тис. грн за заочну).

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

Вартість навчання на першому курсі Львівського медичного університету імені Данила Галицького у 2025/2026 навчальному році:

Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 40 тис. грн

Стоматологія – 68 тис. грн

Медицина – 64 тис. грн

Педіатрія – 61 тис. грн

Фармація – 46 тис. грн

Фармація (заочна форма) – 37 тис. грн

Протезування-ортезування – 44 тис. грн

Менеджмент – 49 тис. грн

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