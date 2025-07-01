Львівський медичний університет затвердив вартість навчання для вступників у 2025 році
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького (ЛНМУ) затвердив вартість навчання у 2025-2026 навчальному році. Скільки доведеться заплатити вступникам за один рік навчання? Ціни сягають 68 тис. грн.
Найдорожчими спеціальностями є «Стоматологія» (68 тис. грн за рік навчання), «Медицина» (64 тис. грн за рік) та «Педіатрія» (61 тис. грн за рік). До найдешевших можна віднести «Протезування-ортезування» (44 тис. грн за рік) та «Фармацію» (46 тис. грн за денну форму навчання та 37 тис. грн за заочну).
У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:
- ЛНУ імені Івана Франка
- «Львівській політехніці»
- КПІ імені Ігоря Сікорського
- КНУ імені Тараса Шевченка
- Харківському університеті імені Каразіна
- Києво-Могилянській академії
- Сумському державному університеті
- ХНУРЕ
- Медичному університеті імені Богомольця
- Чернівецькому університеті імені Федьковича
Вартість навчання на першому курсі Львівського медичного університету імені Данила Галицького у 2025/2026 навчальному році:
- Терапія та реабілітація (фізична терапія) – 40 тис. грн
- Стоматологія – 68 тис. грн
- Медицина – 64 тис. грн
- Педіатрія – 61 тис. грн
- Фармація – 46 тис. грн
- Фармація (заочна форма) – 37 тис. грн
- Протезування-ортезування – 44 тис. грн
- Менеджмент – 49 тис. грн
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