Вступники у 2025 році можуть отримати грант – йдеться про державну фінансову допомогу, яка покриває частину вартості навчання на контракті. Які є гранти та хто може їх отримати?

Вступники 2025 можуть отримати гранти двох рівнів:

грант першого рівня (два предмети НМТ складено на 150 балів, для деяких спеціальностей – 140 балів) – 16,8 тис. грн;

(два предмети НМТ складено на 150 балів, для деяких спеціальностей – 140 балів) – 16,8 тис. грн; грант другого рівня (два предмети НМТ складено на 170 балів) – 28 тис. грн.

Заступник міністра освіти Михайло Винницький у інтерв’ю «Дзеркалу тижня» розповів, що цьогоріч грант першого рівня зможуть здобути вступники, які отримають по 140 балів з двох предметів НМТ, якщо вони вступатимуть на спеціальності з особливою підтримкою держави.

Хто зможе отримати грант із 140 балами НМТ

Це стосується так званих спеціальностей із особливою підтримкою держави:

математика;

фізика;

хімія;

біологія;

механічна інженерія;

агроінженерія;

хімічна технологія;

архітектура;

будівництво;

медичні спеціальності;

освітні спеціальності.

«На жаль, ці спеціальності є не надто популярними серед вступників, але фахівці цих профілів надзвичайно потрібні для розвитку нашої країни. До переліку спеціальностей із особливою підтримкою держави також входять медичні (лікарі, терапевти-реабілітологи), освітні (вчителі всіх рівнів) і спеціальності, пов’язані з відбудовою, – архітектура, будівництво», – розповів Михайло Винницький.

Сайт Osvita.ua повідомляє, що деякі вступники зможуть претендувати виключно на грант ІІ рівня, тобто будуть подавати заявку на грантове фінансування лише за умови, що вони склали два предмети НМТ на понад 170 балів.

Хто може претендувати виключно на грант другого рівня

Перелік спеціальностей:

журналістика;

управління та адміністрування;

право;

сфера обслуговування;

публічне управління та адміністрування;

міжнародні відносини;

менеджмент соціокультурної діяльності;

економіка;

стоматологія;

філологія (крім спеціалізацій з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики).

Для вступників на бакалаврат або медичного магістра на контракт розмір гранту можуть збільшити, використавши коефіцієнт для пріоритетних спеціальностей.

Суму гранту першого чи другого рівня помножать на коефіцієнт 1,5 чи 1,3 для частини спеціальностей

Коефіцієнт 1,5 встановлюється для таких спеціальностей:

освіта/Педагогіка;

біологія;

природничі науки (окрім спеціальностей 101 Екологія, 106 Географія);

математика та статистика;

механічна інженерія;

електрична інженерія;

хімічна інженерія та біоінженерія;

електроніка, автоматизація та електронні комунікації;

виробництво та технології;

архітектура та будівництво;

аграрні науки та продовольство;

терапія та реабілітація.

Коефіцієнт 1,3 встановлюється для таких спеціальностей:

образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація;

хореографія;

музичне мистецтво;

сценічне мистецтво;

філологія (спеціалізації з української мови та літератури, кримськотатарської мови та літератури, фольклористики);

інформаційні технології;

ветеринарія;

охорона здоров'я (окрім спеціальностей 227 Терапія та реабілітація, 229 Громадське здоров'я).

Таким чином, розмір гранту для деяких спеціальностей, які є пріоритетними для держави, може перевищувати 40 тисяч грн.

Як подати заяву на грант?

Заявку на отримання гранту потрібне подати через свій особистий електронний кабінет вступника, обравши серед університетів, які пропонують грантову підтримку.

У 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Вартість навчання у:

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У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу: ваговий, регіональний та галузевий – раніше ми детально розповідали про значення цих коефіцієнтів та як їх варто застосовувати під час вступної кампанії.

Нагадаємо також порогові бали НМТ-2025 з кожного предмета, які потрібно набрати для участі у вступній кампанії.