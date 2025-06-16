Калькулятор допоможе порахувати ваш конкурсний бал з врахуванням усі коефіцієнтів

Вступна кампанія – це ще один напружений етап для випускників шкіл у 2025 році. Якщо ви уже склали НМТ, то вам у нагоді стане зручний калькулятор, який допоможе порахувати ваш конкурсний бал з врахуванням усіх коефіцієнтів.

Державне підприємство «Інфоресурс» поділилось посиланням на калькулятор конкурсного бала. Йдеться про розрахунок конкурсного бала для вступників до закладів вищої освіти на основі 11 класів (повна загальна середня освіта) або НРК5 (молодший спеціаліст, молодший бакалавр, фаховий молодший бакалавр).

Під час вступу у 2025 році формула розрахунку конкурсного бала залежить від року складання НМТ – формули різні для НМТ-2025, НМТ-2024 та НМТ-2023 та 2022. Калькулятор допоможе правильно розрахувати бал, щоб не заплутатись із формулами.

У 2025 році при вступі в університет застосовуватимуть три коефіцієнти для розрахунку конкурсного балу. Ваговий коефіцієнт стосуватиметься усіх учасників НМТ, а регіональний та галузевий коефіцієнти важливі лише для певних категорій вступників. Раніше ZAXID.NET детально розповідав про усі коефіцієнти, а також про те, як правильно перевести результати НМТ за шкалою 100-200 балів.