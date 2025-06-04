Період складання НМТ є хвилюючим для кожного підлітка. Після тестування учасники дізнаються кількість правильних відповідей з кожного предмета, і їх потрібно перевести за шкалою 100-200 балів, які й необхідні для участі у вступній кампанії.

У кожного предмета є свій «поріг» – кількість тестових балів НМТ, які дорівнюватимуть 100 балам. До прикладу, щоб подолати пороговий бал з української мови, достатньо набрати 7 із 45 можливих балів. За шкалою від 100 до 200 балів, сім з цього предмета дорівнюватиме 100 балам. Якщо учасник НМТ набере менше 100 балів під час тестування, то не зможе взяти участь у цьогорічній вступній кампанії.

Сайт Education.ua оприлюднив таблиці переведення тестових балів НМТ-2025 для усіх предметів: українська мова, математика, історія України, англійська, іспанська, німецька, французька мови, біологія, хімія, фізика, географія, українська література.

Таблиця переведення балів НМТ-2025 з української мови за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з математики за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з історії України за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з іноземної мови (англійська, іспанська, німецька, французька) за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з біології за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з фізики за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з хімії за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з географії за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Таблиця переведення балів НМТ-2025 з української літератури за шкалою 100-200 рейтингових балів:

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Нагадаємо, що у 2025 році вартість навчання зросла в усіх університетах, зокрема, через урядову постанову, яка зобов’язує ЗВО встановлювати мінімальну плату за навчання на рівні не нижчому, ніж фактичні витрати держави на підготовку студента-бюджетника. Раніше ZAXID.NET повідомляв вартість навчання у: