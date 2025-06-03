Нещодавно в Ужгороді учень коледжу вчинив самогубство після нескладеного НМТ. Період здачі іспитів та вступної кампанії є дуже напруженим для підлітків. Видання «Вчись.Медіа» поговорило із психологом та розповідає, як батьки можуть підтримати своїх дітей під час іспитів.

Кризовий психолог благодійного фонду «Голоси дітей» Сергій Михайлик розповів, що напередодні іспитів у підлітків може виникати почуття провини, що вони недостатньо часу приділяли підготовці. Батьки та соціум можуть переносити свої страхи та очікування на дітей. Як приклад психолог наводить знайому багатьом фразу: «Якщо не складеш іспит, усе життя працюватимеш на низькооплачуваній роботі». У цю фразу батьки вкладають страх за майбутнє дітей та за те, що вони будуть поганими батьками. Однак дитина може сприйняти це як ультиматум – якщо не складе іспит, то зруйнує власне майбутнє та підведе батьків.

«Маємо складну комбінацію: емоційне виснаження, почуття провини, тиск із боку батьків, учительства та суспільства, фізична втома і страх перед майбутнім. Підлітки, які й так достатньо самокритичні, потрапляють у замкнене коло внутрішнього та зовнішнього тиску. Їм здається, що в разі невдачі на них чекає лише гірше життя, у якому він чи вона нікому не потрібні й нічого не варті», – пояснює психолог.

Як підтримувати підлітків під час НМТ 2025:

НМТ – не іспит на право існування . Іспит перевіряє знання і не має перетворюватись на випробування, яке вирішить подальше життя дитини. Часто діти сприймають іспит саме так – як визначення того, чи мають вони право на подальше життя, освіту, визнання. Такий тиск лише шкодить. Завдання дорослих – допомогти дитині побачити: іспит – лише один етап у житті, а не вирок.

. Іспит перевіряє знання і не має перетворюватись на випробування, яке вирішить подальше життя дитини. Часто діти сприймають іспит саме так – як визначення того, чи мають вони право на подальше життя, освіту, визнання. Такий тиск лише шкодить. Завдання дорослих – допомогти дитині побачити: іспит – лише один етап у житті, а не вирок. План «Б» . Перед іспитами батьки можуть поговорити з дитиною про альтернативні варіанти, якщо раптом щось піде не так: про інші способи вступу, повторну спробу наступного року, можливість взяти рік перерви.

. Перед іспитами батьки можуть поговорити з дитиною про альтернативні варіанти, якщо раптом щось піде не так: про інші способи вступу, повторну спробу наступного року, можливість взяти рік перерви. Підтримка замість вимог . Замість фрази «Ти мусиш отримати щонайменше стільки-то балів» краще сфокусуватись на зусиллях дитини: «Я бачу, що ти стараєшся». Водночас фраза «Я не вимагаю від тебе відмінно, але хоча б…» може завдати шкоди: це приховане знецінення. Тоді в дитини може скластись враження, що ви не вірите, що вона отримає навіть посередній бал.

. Замість фрази «Ти мусиш отримати щонайменше стільки-то балів» краще сфокусуватись на зусиллях дитини: «Я бачу, що ти стараєшся». Водночас фраза «Я не вимагаю від тебе відмінно, але хоча б…» може завдати шкоди: це приховане знецінення. Тоді в дитини може скластись враження, що ви не вірите, що вона отримає навіть посередній бал. Підбирайте слова. Підлітки дуже чутливі до слів. Фрази «Не підведи мене» чи «Від цього залежить твоє майбутнє» – тиск, а не мотивація. Підлітки часто запам’ятовують і прокручують в голові саме негативні повідомлення – це може впливати на їхню самооцінки та емоційний стан. Натомість можна сказати: «Це важливий етап, але не єдиний. У тебе попереду ще багато шансів реалізувати себе».

Якщо дитина не отримала бажаний результат НМТ:

Не треба наголошувати на результаті НМТ, як на поразці. Не говоріть «Це погано» чи «Я очікував/ла кращого». Натомість можна сказати: «Я знаю, що ти багато працював/ла й добре знав/ла матеріал. Те, що сталось – досвід, а не поразка».

Підтримка батьків у такій ситуації – це не лише про слова, а й про реакцію загалом. Замість розчарування показуйте дитині стабільність, замість докору – розуміння. Це дасть змогу дитині не втратити віру в себе після невдачі.