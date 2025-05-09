Результати національного мультипредметного тесту (НМТ) є основою для вступу на бакалаврат для більшості вступників, однак є виключення. Вам не обов’язково складати НМТ у 2025 році для вступу до ВНЗ з кількох причин, про які розповідає NV.

Хто може не складати НМТ у 2025 році та вступити до ВНЗ:

Абітурієнти, які складали НМТ у 2022, 2023 або 2024 роках. Людина, яка вступає у закордонний вищий навчальний заклад. Людина, яка хоче здобути другу вищу освіту: щоб вступити на контракт, потрібно скласти фаховий іспит, а не НМТ. Пільгові категорії вступників, які замість НМТ проходять індивідуальні співбесіди. Іноземці.

Перелік пільгових категорій, які вступають до ВНЗ на підставі індивідуальних співбесід:

Люди з І та ІІ групами інвалідності, а також ті, хто має хронічні захворювання, які входять до переліку, затвердженого МОН спільно з МОЗ. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, для яких встановлено спеціальний порядок прийому. Ветерани війни та учасники бойових дій, зокрема ті, хто проходить військову службу (крім військовослужбовців строкової служби). Звільнені з полону. Постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи. Постраждалі під час Революції Гідності, які мають право на альтернативний порядок вступу. Жителі тимчасово окупованих територій або регіонів, де ведуться активні бойові дії. Абітурієнти з інвалідністю, які не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ через захворювання чи патологічний стан.

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Раніше ZAXID.NET пояснював, чи можна вступити на бакалаврат без військово-облікового документа. Актуальну інформацію про перелік усіх документів, які потрібні для вступу, варто уточнювати у приймальних комісіях обраних вами навчальних закладів.

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