Інцидент трапився у садочку на вул. Петлюри, 19

Залізничний районний суд Львова оштрафував колишню виховательку дитсадка №127 Вероніку Дубчак за шарпання та крики на дітей. Їй призначили штраф 51 грн. Відповідну постанову оприлюднили 27 травня в Єдиному реєстрі судових рішень.

Як зазначено у матеріалах справи, вихователька групи «Дзвіночок» порушила свої обов’язки, почала шарпати дітей за одяг, внаслідок чого одна з них впала на землю. Очевидці цього інциденту 25 березня 2026 року оприлюднили відео у соцмережах, після розголосу виховательку звільнили.

Правоохоронці такі дії виховательки визнали адміністративним правопорушенням за ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство). На судове засідання Вероніка Дубчак не прийшла, подала заяву про розгляд без її участі, а вину визнала. Проте у постанові не наводять пояснень причин такої поведінки виховательки.

Суддя Галина Пилип’юк визнала ексвиховательку винною і призначила їй штраф у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 грн. Крім того, вона має сплатити 665 грн судового збору.

