Працівниця садка так смикнула хлопчика за руку, що інша дівчинка впала на землю

Виховательку львівського дитсадка №127 звільнили з роботи через шарпання дітей та крики. Відео поведінки виховательки оприлюднили у соцмережі і на нього відреагував директор департаменту освіти та культури ЛМР Андрій Закалюк.

Ввечері 25 березня у фейсбук-групі «Львівська політика» оприлюднили відео, як вихователька дитячого садка №127, що на вул. Симона Петлюри у Львові, кричить на дітей та шарпає хлопчика. Випадок стався на подвір’ї, жінка кричала, щоб діти йшли за нею, бо «вона не знає, що їм зробить». Працівниця садка так смикнула хлопчика за руку, що інша дівчинка впала на землю.

На відео відреагував директор департаменту освіти та культури Львівської міськради Андрій Закалюк. Він повідомив, що цей випадок справді стався у дитячому садку, а виховательку уже звільнили з роботи.

«Фрагмент на відео – жахливий. І він справді був у садочку. Такі працівники не можуть працювати з дітьми. Вихователька – звільнена. Усі матеріали передаємо в поліцію», – прокоментував відео посадовець.

Нагадаємо, що уряд посилив безпекові вимоги до кандидатів на роботу в школах та садках. Тепер для працевлаштування кандидат повинен надати витяг із «Дії» про відсутність судимості та довідку про відсутність правопорушень, пов'язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.