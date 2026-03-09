Тепер для працевлаштування кандидат повинен надати витяг із «Дії» про відсутність судимості

Кабінет міністрів України 6 березня посилив безпекові вимоги до кандидатів на роботу в школах та садках. Тепер для працевлаштування кандидат повинен надати витяг із «Дії» про відсутність судимості та довідку про відсутність правопорушень, пов'язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.

Як повідомило Міністерство освіти і науки України, прийняте урядом рішення визначає чіткі критерії, за якими людина не може бути допущена до роботи з дітьми.

Зокрема, підставою для відмови у працевлаштуванні до школи чи дитячого садка є:

судимість за вчинення кримінального правопорушення або за злочини проти дітей;

притягнення до адміністративної відповідальності за домашнє насильство, булінг (цькування), невиконання обов’язків щодо виховання дітей (для закладів загальної середньої освіти).

Які документи треба надати для працевлаштування:

Тепер для працевлаштування у заклад дошкільної освіти кандидат повинен надати витяг із «Дії» про відсутність судимості.

Для роботи в закладі загальної середньої освіти – витяг із «Дії» про відсутність судимості та довідку від Національної поліції України про відсутність правопорушень, пов'язаних із булінгом або жорстоким поводженням із дітьми.

«Запропонований механізм дасть змогу запобігти працевлаштуванню в закладах освіти осіб, які можуть становити загрозу для дітей, та сприятиме формуванню безпечного освітнього середовища. Запровадження цього порядку відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема положенням Конвенції ООН про права дитини», – повідомляє МОН.

