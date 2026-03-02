Через прогули школярі можуть потрапити на облік поліції

У школах посилять контроль за прогулами учнів. Кабінет міністрів України новою постановою вніс зміни до Порядку ведення обліку дітей дошкільного та шкільного віку. Нововведення посилять взаємодію між школами, органами управління освітою, службами у справах дітей та поліцією. Ці зміни допоможуть повертати до навчання дітей. Про зміни детально розʼяснила «Освіторія».

Школи повідомлятимуть у поліцію

Найважливіша зміна – розширення обов’язків освітян, які ведуть облік дітей. Якщо вони зʼясовують, що конкретна дитина відсутня в школі, повинні поставити відповідну позначку в електронному профілі дитини в автоматизованій системі та повідомити підрозділи Національної поліції через електронні комунікації.

Фактично це означає, що випадки зникнення дітей з освітнього процесу тепер швидше потраплятимуть у поле уваги державних служб.

Органи управління освітою реагують без зволікань

Ще одна зміна впливає на роботу місцевих органів управління освітою. Раніше вони могли передавати інформацію про дітей, які не ходять у школу, за потреби. Тепер інформування стало обов’язковим. Відповідальні працівники подають такі записи до уповноважених служб у справах дітей.

Інформацію потрібно передавати через автоматизовану систему або електронними засобами зв’язку.

Служби у справах дітей отримали ширші повноваження

Служби у справах дітей відтепер повинні:

вести облік дітей, які не охоплені навчанням;

працювати над їхнім поверненням до освіти;

знаходити дітей, яких узагалі немає в державних реєстрах;

створювати профілі таких дітей або допомагати оформити свідоцтва про народження;

оновлювати інформацію про дитину в системі;

повідомляти органи освіти.

Що ці зміни означають для учасників освітнього процесу

Школи: більше відповідальності за випадки, коли дитина не навчається, і обов’язкове інформування поліції.

Громади та освітні управлінці: інформування не «за потреби», а відразу.

Служби у справах дітей: активніша роль у пошуку дітей поза системою освіти та поверненні їх до навчання.