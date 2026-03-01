Акторка Наталка Шепель зіграє роль Олени Пчілки

У львівському Домі Франка покажуть виставу «Пчілка» про Ольгу Драгоманову-Косач, яка в літературі відома під псевдонімом Олена Пчілка. Її 8 березня поставить луцький театр «Гармидер». Акторка Наталія Шепель спробує відійти від шкільного канону й показати не бронзову постать із підручника, а живу жінку – зі сміливістю, сумнівами й власною ціною за право бути українкою.

ZAXID.NET розповідає, що повʼязувало двох письменників – Олену Пчілку та Івана Франка.

Жива людина, а не стандарт зі шкільного підручника

Як розповідають у музеї, це буде сценічна інтимна розмова про Олену Пчілку, яка стояла біля витоків модерної української культури. Але вистава буде спробою подивитися на цю постать не крізь стандартні, шкільні формулювання, а як на живу людину, в якої теж були внутрішні сумніви, уразливість і моменти розпачу.

«Олена Пчілка – не лише мати Лесі Українки. Вона була письменницею, редакторкою, видавчинею, дослідницею народного мистецтва і людиною, яка послідовно відстоювала українську мову та культуру тоді, коли це буквально забороняв імперський закон. Це також відверта розмова про сміливість, право бути собою і про ціну, яку доводиться платити, коли ти – українка», –наголошують у Домі Франка.

Акторка Наталія Шепель у виставі «Пчілка» (фото «Місто.Медіа»)

Акторка Наталія Шепель разом з режисеркою вистави Русланою Порицькою самостійно кілька тижнів працювали з документами, листами, текстами Олени Пчілки, консультувалися з фахівцями Волинського національного університету. Щоб написати найкращий сценарій і якомога точніше втілити образ, вони глибоко досліджували характер і спосіб життя Ольги Косач.

Пчілка-феміністка

Не випадково виставу покажуть 8 березня, у Міжнародний день боротьби за права жінок. Адже Ольга Косач була однією із засновниць феміністичного руху в Україні.

Вона чи не першою відправила чоловіка у декрет, оскільки сама потребувала відновити здоровʼя після пологів. Після народження Лариси лікарі рекомендували Ользі відпочинок на курорті. Жінка скористалася порадою, а немовля залишила на чоловіка. Петрові Косачу, який працював головою Луцько-Дубенського з’їзду мирових посередників, довелося взяти відпустку на службі.

А ще Олена Пчілка разом з Наталею Кобринською видали жіночий журнал – не глянець у сучасному розумінні, а збірки текстів, поезії та статей – це був альманах «Перший вінок». Ольга також популяризувала моду на вишиванки, заміняючи ними елегантні сукні.

Поштівка з двома зачинательками феміністричного руху: Олени Пчілки на Наддніпрянщині і Наталії Кобринської на Галичині

Пчілка і Франко

Може видатися дивним, що виставу про волинсько-київську письменницю покажуть у львівському музеї Франка. Але там наголошують, що локація не випадкова: саме тут перетиналися творчі дороги Олени Пчілки та Івана Франка. Обох письменників поєднувала тривала співпраця й звичайні приязні стосунки. Іван Франко підтримував літературні ініціативи Пчілки, разом вони працювали над «Першим вінком», товаришували родинами.

Старша наукова працівниця Дому Франка Анастасія Ковалишин розповіла ZAXID.NET, що знайомство Франка і Пчілки у 1879 році поклало початок тривалій дружбі, активному листуванню і плідній співпраці.

Іван Франко та Ольга Косач товаришували сімʼями. Актори перформансу «Іван Франко у Києві» (фото Міжнародного фонду Івана Франка)

Перші збірки Лесі Українки вийшли під патронатом Івана Франка й Олени Пчілки. Лесині вірші невеликими частинами контрабандою передавали з Російської імперії, під якою тоді був Київ, до Львова. Тут вийшла перша збірка її поезій «На крилах пісень» і вперше використали літературний псевдонім Леся Українка. Сама Олена Пчілка також друкувалася на сторінках українських журналів Галичини.

Пчілка-сваха

Олена Пчілка відіграла певну роль в одруженні Франка. Відомо, що зі своєю майбутньою дружиною Іван познайомився у Києві.

«Франко звертався до Олени Пчілки з проханням посприяти кращому знайомству з Ольгою Хоружинською. Пчілка була присутньою на вінчанні Івана Франка й Ольги Хоружинської у Києві і навіть присвятила їм вірша», – розповіла Анастасія Ковалишин.

Актори в образі Олени Пчілки та Івана Франка в перформансі «Іван Франко у Києві» (фото Міжнародного фонду Івана Франка)

Ольга Франко разом з дітьми на запрошення Олени Пчілки відпочивала у Колодяжному. А Леся Українка стала першою гостею Франків у їхньому власному домі у Львові в жовтні 1902 року. Коли вона їхала на лікування до Європи, завжди зупинялася у гостинному домі Франків.

«Літні гостини і відпочинок дружини з дітьми в Колодяжному вивільнили Франкові більше часу і кращі умови для творчого усамітнення й праці. Після цих гостин взаємини між їхніми родинами стали ще теплішими і ближчими», – наголошує старша наукова працівниця.

Більше про Олену Пчілку можна буде дізнатись під час вистави. Вона відбудеться 8 березня о 17:00 в Домі Франка на вул. Івана Франка, 150.