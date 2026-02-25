Актори серіалу «Плеяда», Леся Українка крайня ліворуч

25 лютого – день народження Лесі Українки. Вона народилася і жила в межах Російської імперії. Але впродовж життя кілька разів навідувалася до Львова, який тоді був за кордоном – у складі Австро-Угорщини. Розповідаємо про її родинні зв’язки та скандали, пов’язані зі Львовом.

У Львові Лариса Косач познайомилася з Іваном Франком, Михайлом Павликом та Ольгою Кобилянською, з якою товаришувала і листувалася багато років. Тут 1884 року у львівському журналі «Зоря» вперше надрукували її вірші «Конвалія» та «Сафо» під її літературним псевдонімом Леся Українка. У Львові вийшла друком її перша поетична збірка «На крилах пісень» (1893), адже у Наддніпрянській Україні діяла жорсткіша цензура. Поезію Лесі Українки контрабандою перевозили через кордон: окремими сторінками в таємних кишенях, у валізах із подвійним дном, у різних конвертах. Потім їх зшивали і видали лише за рік.

У Львові деякий час жив її дядько Михайло Драгоманов. Лариса була дуже близькою з його донькою Аріадною. Детальніше про це розповіли на сторінці музею Івана Труша.

«Їхня дружба виросла з київських зустрічей у родині Косачів – у скромному помешканні, прикрашеному українськими рушниками, де панувала атмосфера поезії й музики. Леся прищепила молодшій сестрі любов до української пісні, вишивки та традицій рідного краю», – розповідають у музеї.

Леся Українка та Аріадна Драгоманова, 1895 рік

Коли дівчата зустрічалися, вони разом відвідували театри і гуляли, вивчали англійську й удосконалювали французьку. Леся присвятила Аріадні вірш «На пам’ять 31 іюля 1895 року» та вишила їй сорочку.

«Лесю уявляють мужеською, але вона відзначалась великою жіночністю. Леся любила одягатися зі смаком. Одягалася гарно, але скромно, спеціально любила гарні блузки. На лівій руці носила чорну рукавичку. Ходила Леся рівно, але з паличкою…», – згадувала про неї Аріадна.

Чоловік Аріадни Іван Труш написав два портрети Лесі Українки, через які вони сильно посварилися.

1900 року художник написав з натури у Києві перший портрет поетеси. Він відомий своєю імпресіоністичною стилістикою. І хоч тоді для України це був дуже новаторський і експериментальний стиль, все ж роботу гідно оцінили.

Цей портрет вважають одним з найкращих Лесиних зображень. Водночас – вершинним досягненням портретного жанру митця. Його Труш віддав до Наукового товариства імені Шевченка.

Перший портрет Лесі Українки, написаний з натури (зберігається у Національному художньому музеї України)

На сторінці Національного музею у Львові імені Андрея Шептицького зазначають, що стосунки між Іваном Трушем і Лесею Українкою були приязними: він гостював у родини Косачів Гадячі на Полтавщині, а Леся приїхала до Львова напередодні його персональної виставки 1901 року. Проте згодом ситуація змінилась.

Художник написав авторську репліку портрета Лесі Українки, яку залишив у себе, згодом твір придбав польський граф Леон Пінінський. Леся вперше побачила свій портрет у редакції «Літературно-наукового вістника», але мала зауваження до нього. Труш пообіцяв доопрацювати його. Але коли поетка дізналася про існування двох портретів, з’ясувалося, що саме репліка їй більше подобається. Леся наполягла, щоби копія, яку митець представив на виставці 1901 року, перейшла до Музею НТШ, а початковий варіант вимагала знищити.

Репліка з портрета (зберігається у Національному музеї у Львові імені Андрея Шептицького)

Іван Труш не міг так зробити з власним твором, він не виконав прохання Лесі. А непорозуміння між ними призвело до погіршення взаємин.

У 1940 році колекцію графа Пінінського «націоналізували» і портрет (репліку) Лесі Українки передали до Національного музею у Львові. А оригінальний портрет з натури 1958 року потрапив до Національного художнього музею України.