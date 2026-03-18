Держгеонадра продали дозвіл на видобуток чарнокіту на Хмельниччині

Державна служба геології та надр України провела повторний аукціон з продажу 20-річного спеціального дозволу на видобування чарнокіту у Хмельницькій області. Переможцем торгів з мінімальним відривом від конкурента стала компанія «Грандкарʼєр», що належить хмельницькій підприємиці та водночас присяжній місцевого райсуду. Підприємство погодилось заплатити 4,53 млн грн за право видобувати корисну копалину з групи гранітів.

Як йдеться на платформі «Prozorro.Продажі», стартова вартість 20-річного дозволу на видобуток чарнокіту становила 4,43 млн грн. У торгах узяли участь дві компанії – ТзОВ «Грандкарʼєр» і сільськогосподарське фермерське господарство «Криниченька».

Переможною виявилася пропозиція «Грандкарʼєру» – 4,53 млн грн. Покупець також додатково має сплатити податок на додану вартість, тож остаточна сума становитиме 5,43 млн грн.

Ділянка, яка виставлена на аукціон, розташована поблизу села Русанівці Меджибізької громади. Її площа становить 16,14 га. Це частина Меджибізького родовища чарнокіту. Перші геологорозвідувальні роботи на цьому родовищі проводив інститут «Укрколгосппроект» у 1969-1970 роках. Нині запаси чарнокіту на цій ділянці оцінюють у понад 5,4 млн м3.

Щебінь, який виробляють з чарнокіту, використовується для виготовлення бетону та бетонних конструкцій, при будівництві фундаментів, мостів, дорожніх та аеродромних покриттів, залізниць, для підсипання доріг. Бутовий камінь є особливо великою фракцією такого щебеню. Він використовується для зведення фундаментів, підпірних стін та огорож. Всі види щебеню з чарнокіту застосовують також у декоративних цілях.

Згідно з даними платформи YouControl, учасник торгів СФГ «Криниченька» зареєстроване у Хмельницькому районі та займається вирощуванням збіжжя й розведенням свійських тварин. Її власниками вказані місцеві жителі Назар та Віталій Велички. Останній – депутат Меджибізької селищної ради від партії «За майбутнє». У 2024 році він потрапив до реєстру корупціонерів через незадекларований конфлікт інтересів.

Переможець торгів, ТзОВ «Грандкар’єр», зареєстроване у Хмельницькому та займається добуванням піску, гравію та інших копалин. Актуальної фінансової звітності компанії у відкритому доступі немає, остання оприлюднена – за 2023 рік. Тоді ТзОВ задекларувало 809 тис. грн активів та 561 тис. грн боргів без зазначення прибутків та доходів, йдеться на платформі Vkursi.

Одноосібною власницею «Грандкар’єру» є жителька Хмельницького Оксана Бенькалович. Вона також володіє місцевим приватним підприємством «Діал Груп. Я.М.», що займається медичною практикою, діяльністю фітнес-центрів та здачею майна в оренду. Оксана Бенькалович є чинною присяжною Хмельницького міськрайонного суду.

Раніше бенефіціаром ТзОВ «Грандкар’єр» замість Оксани Бенькалович був її чоловік Ярослав Бенькалович. Він у 2019 році був помічником народного депутата Віктора Бондара з Хмельниччини (парламентар у 2020-2022 рр. був співголовою депутатської групи «Партія “За майбутнє”»), йдеться в даних на платформі YouControl.

У цей час Ярослав Бенькалович був співвласником видобувних підприємств «Подільський кар’єр» та «Подільські піски», проте вийшов зі складу бенефіціарів. Згодом він працював інспектором управління стратегічних розслідувань ГУ НП у Вінницькій області, а нині є ФОПом, що займається гуртовою торгівлею.