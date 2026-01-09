Компанія ЄНК планує видобувати газ у Львівській області

Львівське ТзОВ «Єдина енергетична компанія» (ЄНК) має намір розпочати дослідження покладів природного газу та подальший його видобуток на Дрогобицькій площі у Львівській області. Площа розташована у нафтогазоносному районі поблизу Дрогобича, Стрия та Меденичів, її промислової розробки раніше не провадили. Видобувна компанія ЄНК, яка володіє родовищем, входить до орбіти народного депутата Ярослава Дубневича, який кілька років тому втік за кордон від кримінального переслідування за обвинуваченням у корупції, та його бізнесових партнерів – родини Процикевичів.

«Єдина енергетична компанія» планує пробурити до 10 свердловин завглибшки до 4,3 км на території Стрийської, Дрогобицької та Меденицької громад, йдеться в повідомленні про планову діяльність. Основною сировиною, яку видобуватиме компанія, буде природний газ. Спочатку заплановане дослідне буріння для пошуку і розвідки нових покладів вуглеводнів, згодом – промисловий видобуток.

«У випадку виявлення промислового притоку газу буде обрано оптимальний маршрут і довжина траси газопроводів-шлейфів з урахуванням рельєфу до установок підготовки газу УПГ-Бистрицьке або УПГ-Колодницьке», – повідомила компанія.

ЄНК володіє спеціальним дозволом на видобуток корисних копалин на Дрогобицькій площі, його 2019 року видала Державна служба геології та надр. Згідно з ним, компанія має право видобувати вуглеводні на території 361 км2.

Згідно з даними платформи великих даних Vkursi, ЄНК користується кількома земельними ділянками загальною площею 6,18 га на території села Вороблевичі на Дрогобиччині.

Як йдеться в профілі компанії на платформі YouControl, компанія прописана у Львові на вул. Івана Франка, 114. Це адреса львівського інтернет-провайдера «БіТ» (ТзОВ «Бізнес і технології». «Єдина енергетична компанія» має статутний капітал 30 млн грн.

Власниками ЄНК вказані Сергій Пиртко з Червоноградського району (50%), киянин Арсен Процикевич (40%) та АТ «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Крокслі» (10%). Його бенефіціаром вказана Наталія Процикевич зі Львова, а директором – Арсен Процикевич.

За даними YouControl, підприємець Арсен Процикевич є ключовою особою у родинній групі компаній. Їхні підприємства працюють у галузях проводового електрозв’язку, керування комп’ютерним устаткуванням, передачі електроенергії тощо. Активи групи – компанії «Бізнес і технології» (загаданий раніше провайдер «БіТ»), «1-й телеком центр», «Узе Львів». Батько Арсена Процикевича, Ігор Процикевич, є керівником державного підприємства НТЦ «Уарнет» – найбільшого інтернет-провайдера у західному регіоні країни. Його сестра, підприємниця Ксенія Процикевич є помічницею народного депутата зі Львівщини Андрія Кота (група «Довіра»).

Сергій Пиртко – це сват народного депутата Ярослава Дубневича. Його син Михайло Пиртко одружений з дочкою парламентаря Роксоланою Пиртко.

Як писав раніше сайт NGL.media, у 2014-2015 роках Сергій Пиртко перебував на керівних посадах на Вузлівському спиртзаводі, після його звільнення на підприємстві виявили недостачу та виготовлення «лівого» (безоблікового) спирту. Нині він є власником кількох компаній з групи родини Дубневичів – окрім ЄНК, це ФГ «Дністер-Ленд», ТзОВ «Променейра», ТзОВ «Фундсад» тощо.

Як писав ZAXID.NET, народний депутат Ярослав Дубневич є фігурантом двох кримінальних розслідувань, проте переховується від українського правосуддя за кордоном.

У лютому 2022 року прокуратура передала до суду обвинувальний акт про заволодіння ним понад 93 млн грн ПАТ «Укрзалізниця». У жовтні 2023 року Ярославу Дубневичу також висунули підозру у розкраданні газу на 2,1 млрд грн та легалізації незаконно отриманого прибутку. Проте за два дні до оголошення підозри у розкраданні газу Дубневич втік з України.