На Пасічній збудують шестиповерховий комплекс апартаментів. Будівництво вестиме дружина експодатківця Ореста Вітика. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради у п’ятницю, 13 березня.

Йдеться про нове будівництво на вул. Пасічній у житловій зоні. Тут погодили будівництво шестиповерхового комплексу на 57 апартаментів та 49 місць у підземному паркінгу.

«Йдеться про будівництво в житловій зоні Ж-4, яка дозволяє високе багатоквартирне житло, в тому числі 16-поверхове. Тут вдалося скомунікувати з забудовником і вийти на середню поверховість. Ми плануємо тут будівництво 6-поверхового об’єму в тильній частині до 4-х поверхів і в лівій стороні 6 поверхів основних і два поверхи надкарнизні», – повідомив головний архітектор Львова Антон Коломєйцев.

Будівництво вестиме ТзОВ «Пасічна Холл». Компанія належить Ірині Вітик, Андрію Криницькому та Андрію Угрину. Ірина Вітик є дружиною колишнього львівського податківця Ореста Вітика. Подружжя веде будівельний бізнес під брендом Auroom.