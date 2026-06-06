За словами військової омбудсменки, на мобілізація людей з відстрочкою завдає збитків бюджету

Близько 7% від усіх мобілізованих в Україні мають право на відстрочку, яке не врахували. Про це розповіла в опублікованому 6 червня інтервʼю «Суспільному» військова омбудсменка Ольга Решетилова.

На запитання, скільки мобілізованих людей по факту є непридатними до служби чи мають право на відстрочку, Ольга Решетилова повідомила, що Офіс військового омбудсмена намагався підрахувати і кількість таких випадків, і в скільки це обходиться держбюджету. За результатами підрахунків, 7% від усіх мобілізованих складають люди з правом на відстрочку, але її не врахували під час мобілізаційних заходів.

«Це може бути, наприклад, неякісне проведення ВЛК, неврахування тих документів, які мав військовослужбовець. Або наявність у них трьох чи більше дітей, оформлення опіки над кимось із близьких родичів. Також це можуть бути люди, які є найближчими родичами загиблих, зниклих безвісти або полонених військовослужбовців. Це такі три основні причини», – розповіла омбудсменка.

За словами Ольги Решетилової, мобілізація людей із правом на відстрочку несе за собою додаткове навантаження на командування, медиків, а також на державний бюджет. За її словами, часто мобілізованих попри відстрочку направляють на лікування за державний кошт, коли військова частина виявляє у них проблеми зі здоровʼям.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Коли ми говоримо про одного військовослужбовця, це вже виглядає, як багато різного документообігу й так далі. А коли йдеться про тисячі військовослужбовців – це величезний ресурс. Плюс, як правило, вони або їхні родичі ще шлють скарги нам, на Міністерство оборони, можливо, Уповноваженому Верховної Ради з прав людини. У підсумку ми дуже сильно перенавантажуємо всю систему – і все через те, що на якомусь етапі стається помилка через неякісну мобілізацію», – пояснила Ольга Решетилова.

Військова омбудсменка відмовилася називати суму, в яку державі обходиться мобілізований із правом на відстрочку. Водночас, за її словами, грошове забезпечення, навчання, форма, лікування, харчування та засоби індивідуального захисту обходяться держбюджету у «дуже великі цифри». Про обсяги витрат Офіс військового омбудсмена повідомив Міноборони під час звіту про перші 100 днів роботи.

«Це величезний обсяг ресурсу, який ми витрачаємо просто через неякісну мобілізацію. І держава має побачити ці кошти, зрозуміти, що ми їх просто викидаємо в космос. А також створюємо соціальну проблему, соціальну напругу, і жодним чином не вирішуємо питання поповнення війська через цих людей», – наголосила омбудсменка.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Нагадаємо, у травні на Закарпатті суд визнав винним посадовця ТЦК, який незаконно анулював відстрочки та мобілізував заброньованих чоловіків. Посадовець пояснив, що чоловіки нібито фіктивно працевлаштувалися на підприємство для відстрочки, проте суд не знайшов доказів його словам. Працівника ТЦК оштрафували на 17 тис. грн.