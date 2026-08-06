Шевченківський районний суд Чернівців визнав місцевого жителя Михайла Бакума винним у виправдовуванні російської агресії. Чоловік публікував у заборонених в Україні соцмережах «ВКонтакте» та «Однокласники» дописи на підтримку дій РФ і прославляв окупантів. За скоєне йому призначили шість років тюрми з конфіскацією майна.

Як йдеться у вироку від 3 серпня, із вересня 2024 року по січень 2025 року буковинець регулярно поширював на своїх сторінках проросійські публікації. У дописах він схвально відгукувався про удари російської армії по Україні, називав окупацію українських територій «звільненням» і вихваляв наступ військ РФ.

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Зокрема, у вересні 2024 року він радів удару по одному з обʼєктів української військової розвідки, написавши, що російська авіація нібито знищила «важливий стратегічний обʼєкт». У жовтні поширив допис, в якому назвав захоплення Вугледара «звільненням від бандерівців». Наприкінці року обвинувачений також публікував дописи про «успіхи російських військ» і висловлював сподівання на захоплення Запоріжжя та Херсона.

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У суді Михайло Бакум визнав, що саме він публікував ці матеріали. Водночас пояснив, що це його політична позиція, повʼязана з незгодою з чинною українською владою. Також він заявив, що вважає українців і росіян «одним народом». На запитання прокурора, чи повторив би свої дії, він відповів ствердно. Лише під час судових дебатів чоловік сказав, що усвідомив протиправність своїх вчинків.

Суддя Оксана Дубець визнала Михайла Бакума винним за ч. 2 та ч. 3 ст. 436-2 КК України (виправдовування, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також глорифікація її учасників) та призначила шість років позбавлення волі з конфіскацією майна. Вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.