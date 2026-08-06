У Львові фіксують аномальну спеку

У середу, 5 серпня, температура повітря у Львові сягнула 37,1°С, що є рекордом для цього дня за весь час спостережень синоптиків, тобто 80 років. Це уже вдруге поспіль у місті фіксують температурні рекорди через аномальну спеку.

Як повідомили синоптики Львівського гідрометцентуру, 5 серпня 2026 року максимальна температура повітря вдень у Львові становила 37,1°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 1963 році і становило 31,9°С тепла.

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Температурний рекорд синоптики зафіксували у Львові й у вівторок. 4 серпня 2026 року максимальна температура повітря вдень у Львові становила 35,4°С тепла. Попереднє максимальне значення для цього дня спостерігалось у 2014 році і становило 34,8°С тепла.

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Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 4 та 5 серпня 2026 року є найвищою для цих днів за останні 80 років.

Нагадаємо, що уже 6 серпня через аномальну спеку температура повітря на Львівщині становитиме 42°С тепла, у Львові – до 40°С тепла.

Синоптики оприлюднили детальний прогноз погоди у Львові та області до 8 серпня, а також розповіли, коли закінчиться спека.

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