Літо у 2026 році обіцяє бути спекотним, тому варто планувати відпочинок біля води, щоб освіжитися та набратися сил. Відпустка не може тривати усе літо, тому пропонуємо 26 чудових локацій для пляжного відпочинку на Львівщині. Частина локацій розташована у Львові, а ще частина зовсім поруч із містом – добиратись буде не складно.

ZAXID.NET уклав підбірку озер та відкритих басейнів у Львова та Львівській області для пляжного відпочинку. Ціни, локації, фото, графік роботи – усе в один клік.

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Де покупатись у Львові влітку 2026 року:

Аквапарк «Пляж»

У Львові є свій аквапарк з розважальною зоною, а також саунами, джакузі та літньою терасою, де всі охочі можуть засмагати. До послуг відвідувачів, зокрема, п’ять гірок різної висоти та рівня складності, а також п’ять різних басейнів. На території є кафе.

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Фото аквапарку

Де розташований: вул. Княгині Ольги, 114.

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Графік роботи: з понеділка по суботу: із 07:00 до 21:00, у неділю – із 08:00 до 21:00.

Ціни: вартість однієї години 400 грн, двох – 600 грн, повного дня 800 грн, пільговий квиток на годину 300 грн, дві – 450 грн, повний день – 650 грн. Пільговий квиток діє для дітей ростом до 150 см, людей з інвалідністю 1 та 2 групи. Для учасників бойових дій діє знижка 20%. Також є сімейні та групові тарифи.

Детальніше: сайт.

Розважальний комплекс «Медик»

На території розважального комплексу «Медик» є відкритий 50 метровий басейн (глибина від 1,6 м до 2,2 м) з баром, тут є дитячий басейн. Відвідувачам надаються шезлонги.

Фото розважального комплексу «Медик»

Де розташований: вул. Горбачевського, 24.

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Графік роботи: із 09:00 до 21:00.

Ціни: година перебування – 300 грн, дві години – 400 грн, повний день – 700 грн. Діти: година – 150 грн, дві години – 250 грн, повний день – 450 грн. Знижок немає. У вихідні дні вартість повного дня для дорослих та дітей дорожча на 50 грн.

Детальніше: Instagram.

Навчально-спортивна база літніх видів спорту МОУ (СКА)

Якщо ви серйозно ставитесь до плавання, то можете відвідати басейни Навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України. Для відвідування басейнів потрібна довідка від сімейного лікаря, рушник і тп.

Відкритий басейн Навчально-спортивної бази літніх видів спорту МОУ

Де розташований: вул. Клепарівській, 39а.

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Графік роботи: з понеділка по суботу: із 07:00 до 19:30, у середу – із 07:00 до 18:00, у неділю – із 09:00 до 16:30.

Ціни: вартість однієї години для дорослого 150 грн, денний ранковий абонемент для дорослого (до 16:00, 10 відвідувань) – 850 грн, абонемент на повний день (10 відвідувань) – 950 грн. Вартість разового відвідування для дітей (одна година) – 120 грн, дитячий абонемент (10 відвідувань, до 14 років) – 750 грн. За додаткову плату можна скористатись послугами тренера.

Детальніше: Facebook, контакти для довідок 096 22 34 876.

«Три стихії»

У оздоровчому центрі «Три стихії» є відкритий басейн глибиною 1,3 м та температурою води 26°С, а також дитячий мінібасейн для немовлят. Відвідувачам тут надають шезлонги та рушники, а також тут можна поїсти за додаткову плату.

Фото центру «Три стихії»

Де розташований: вул. Щирецька, 36, ТВК «Південний».

Графік роботи: центр працює із 10:00 до 19:00.

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Ціни: вартість перебування на літній терасі для дорослих та дітей старших за 5 років становить 800 грн у будні за повний день (1000 грн у вихідні). Одна година – 250 грн у будні та 300 грн у вихідні. Для дітей до 5 років діє 50% знижки (без шезлонга), діти на 1 року можуть відпочивати безкоштовно.

Детальніше: сайт.

Відпочинковий комплекс Otaman Resort

У відпочинковому комплексі Otaman Resort можна поплавати у відкритому басейні площею 25х10 м та глибиною 1,5 м і з базовою температурою води 24°С. Також є дитячий басейн з гіркою. Біля басейна є фуд-корт та лаунж зона. У комплексі також є SPA центр із джакузі, хамамом, сауною та соляною стіною.

Фото Otaman Resort

Де розташований: Львів, виїзд з вул. Зеленої на Кільцеву дорогу.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: із понеділка по четвер від 500 грн (залежно від обраної зони), діти від 3 до 14 років – 400 грн (500 грн у вихідні). Можна орендувати бунгало або шезлонг на двох за додаткову оплату. Із п’ятниці по неділю вартість за вхід становить від 600 грн. Для гостей готелю діє 50% знижки.

Детальніше: сайт.

Де покупатись біля Львова влітку 2026 року:

Озеро «Корса» у Брюховичах

Із 2025 року озеро «Корса» у Брюховичах вперше за 10 років стало доступним для відпочинку – довкола озера, яке незаконно перебувало у приватній власності, демонтували паркан. Наразі доступ до водойми відновили і усі можуть безкоштовно там відпочивати.

Озеро «Корса» у Брюховичах

Де розташоване: вул. Курортна, 20а, Брюховичі.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.

Emily Resort

У відпочинковому комплексі є кілька зон для пляжного відпочинку, а також фуд-корти та ресторани. Окрім басейнів для дорослих та дітей, тут є доріжки для плавання, дитячий аквапарк, джакузі, СПА-центр, готель.

Фото Emily Resort

Де розташований: Винники, вул. Хмельницького, 9Б.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00 у будні та із 09:00 до 20:00 у вихідні.

Ціни: вхід у зону Long beach із шезлонгами – 400 грн у будні та 500 грн у вихідні. Для дітей від 3 до 12 років у супроводі дорослого – 200 грн у будні та 250 грн у вихідні. Для ветеранів АТО та учасників бойових дій вхід безкоштовний.

Вхідний квиток на цілий день у зону Emily Aquatoria вартує 800 грн у будні та 1000 грн у вихідні. Для дітей від 3 до 12 років у супроводі дорослого – 400 грн у будні та 500 грн у вихідні. Із 18:00 по 20:00 – знижка 50%.

Вхід у зону Island Beach Club (18+) із джакузі, басейном та пляжною зоною від 1500 грн у будні та 1800 грн у вихідні за шезлонг. За додаткову плату можна орендувати бунгало, чашу на воді, а також покататись на атракціонах (каяки, катамарани, машинки, карусель та ін.)

Детальніше: Сайт.

Gray pool & club

Біля Винників можна відпочити у комплексі Gray pool & club, де є басейн із підігрівом (дорослий глибиною 1,5 м, а дитячий глибиною 0,5 м) – у вартість входить шезлонг. За додаткову плату можна скуштувати фірмові страви чи випити коктейль.

Gray pool & club

Де розташований: Кільцева дорога біля Винників.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід у будні для дорослих 700 грн (вихідні 900 грн), для дітей до 14 років – 300 грн без шезлонга (400 грн у вихідні). Вхід після 16:00 у будні становить 400 грн для дорослих та 200 грн для дітей.

Детальніше: сайт.

Rumbambar Swim&Dance Club

У розважальному комплексі Rumbambar, що розташований на території парк-готелю Древній град, є басейн розміром 20х24 м глибиною 1,4 м, ще один басейн глибиною 50 см для підлітків з водним атракціоном, а також окремий басейн для дітей до 3 років глибиною 20 см.

Фото Rumbambar Swim&Dance Club

Де розташований: 7-й км траси Львів-Київ, Гамаліївка (на території парк-готелю Древній град).

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 11:00 до 20:00.

Ціни: базовий вхідний квиток для дорослого включає шезлонг та рушник, у будні вартість становить 800 грн, у вихідні 900 грн. Вечірній квиток передбачає відпочинок у комплексі із 17:00 до 20:00 та вартує 500 грн у будні та вихідні. Діти зростом до 115 см можуть відвідувати басейн безкоштовно, без лежака та рушника, із рушником та лежаком вартість входу становитиме 400 грн.

Детальніше: сайт, Instagram.

Aqua GK

У готельно-відпочинковому комплексі «Галицька корона» можна відвідати пляжну зону Aqua GK для дорослих, а також для дітей тут є басейн з підігрівом, ігрова зона з гірками та різноманітні страви в меню.

Aqua GK

Де розташований: Кільцева дорога (у с. Давидів).

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 10:00 – 20:00.

Ціни (червень): вхід для дорослого у будні від 500 грн, вихідні від 700 грн, діти до 10 років – 100 грн. Діти зростом до 115 см – вхід безкоштовний, пільговий (учасники АТО, військові ЗСУ) – 300 грн. Є спеціальний тариф для гостей готелю та вечірні тариф.

Детальніше: сайт, Instagrаm.

База відпочинку Palmira Resort

На базі відпочинку є озеро, пляж, спортивні розваги для дорослих та дітей, бар і ресторан, оренда альтанок, паркінг на 200 авто, а також працюють рятувальники.

Фото Palmira Beach Resort

Де розташований: с. Підберізці, вул. Галицька 17.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: уточнюйте у адміністрації.

Детальніше: Instagram.

Rafael Pool&Lounge

На території готелю «Рафаель» можна відпочити у відкритому басейні, є також дитячий басейн. На території є ресторан, джакузі та кальяни.

Фото Rafael Pool&Lounge

Де розташований: с. Зубра, Кільцева дорога Львова, вул. Гонти 1а.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід у будні від 800 грн, на вихідних – 900 грн, є вечірній та ранковий тарифи.

Детальніше: Instagram.

Sosna Park

На території комплексу Sosna Park є пляжна зона з шезлонгами, зона для занять спортом, кафе, де можна замовити їжу. Для охочих провести час на природі тут є альтанки та можливість оренди мангалів.

Фото Sosna Park

Де розташована: с. Соснівка, вул. Стефаника 1А.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: вхід на територію – 300 грн та 400 грн у вихідні. Оренда шезлонга – 100 грн. Пільговий вхід на територію з використанням водної зони (150 грн у будні та 200 грн у вихідні): після 17:00 у будні, для учасників бойових дій, дітям до 12 років і зростом до 120 см.

Детальніше: сайт.

Lagodiv Pool & Spa біля Бродів

У відпочинковому комплексі біля Бродів є відкриті басейни Lagodiv Pool & Spa (Н 2 О) з підігрівом для дітей та дорослих, також гості можуть відпочити у спа, хамамі, джакузі чи сауна. На території також є ресторан та можливість оренди готельних номерів.

Фото Lagodiv Pool & Spa

Де розташований: село Лагодів біля Бродів

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: з 11:00 до 21:00.

Ціни: вхід для дорослого у будні 500 грн, на вихідних 600 грн, для дітей до 13 років – 300 грн. При наявності УБД знижка 20%. За додаткову плату можна орендувати халат (200 грн), рушник (100 грн) та камеру схову (100 грн).

Детальніше: Instagram.

Відпочинковий комплекс «Альбатрос»

База відпочинку розташована у селі Воля-Гомулецька за 16 км від Львова. На території є озеро, пляж, альтанки, кафе, а також готель та колиби.

Відпочинковий комплекс «Альбатрос»

Де розташований: с. Воля-Гомулецька, вул. Озерна 6.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 09:00 до 21:00.

Ціни: вхід на територію вартує 200 грн з дорослого та 100 грн з дитини від 3 років до 14 років. Альтанка з мангалом біля озера 500 грн за день, палатка на 50 людей 1000 грн, дрова – 100 грн, стоянка – 50 грн.

Детальніше: сайт.

«Бухта вікінгів»

У готельно-відпочинковому комплексі «Бухта вікінгів» є парк розваг, мотузковий парк, а також озеро для пляжного відпочинку. На території є ресторан, а також котеджі, у яких можна залишитись на ніч. Для дітей є дитяче містечко та мінігірка.

Фото «Бухти вікінгів»

Де розташований: вул. Лісова, 14, Старе село.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 09:00 до 20:00.

Ціни: вхід на територію комплексу вартує 100 грн, а відпочинок біля озера 500 грн. За додаткову плату можна орендувати альтанки, катамаран, покататись на конях.

Детальніше: сайт.

«Криве Озеро»

На території комплексу є дорослий та дитячий басейн, джакузі, соляна купель, зона з гамаками, кальяни, бар, аквааеробіка та спортивний басейн.

Фото «Криве Озеро»

Де розташований: Новояворівськ, вул. Зелена, 34

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Ціни: уточнюйте у адміністрації.

Детальніше: сайт.

«Львівська Швейцарія»

Готель «Львівська Швейцарія» розташований поруч із лісом та озером, на території також є альтанки, дитячий майданчик.

Фото «Львівської Швейцарії»

Де розташований: біля Давидова.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: вхід для дорослих та дітей вище 120 см 150 грн (із понеділка по четвер), 250 грн у інші дні. Оренда альтанки (без перебування у воді) – 100 грн. Якщо ви проживаєте у готелі, то вхід до озера 150 грн, УБД та люди з інвалідністю платитимуть 150 грн за відпочинок на воді.

Детальніше: Instagram.

«Задорожнє»

Озеро неподалік Стрия, що за 43 км від Львова, в народі ще називають «Байкал». Воно утворилося у результаті затоплення Дроговизького вапнякового кар’єру. Глибина озера сягає 27 м. Навколо озера розташовані одразу кілька баз відпочинку. Наприклад, Sky Lake та Baykal Resort, які пропонують пляжний відпочинок з шезлонгами та альтанками.

Фото Baykal Resort

Де розташоване: озеро Задорожнє.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: 08:30-22:00.

Ціни: шезлонг у Sky Lake вартує 500 грн у будні та 550 грн у п’ятницю та вихідні, вартість м’якого пуфа 600 та 650 грн відповідно, бунгало на 4 людини вартує 2500 грн. Учасники бойових дій мають 50% знижки, люди з інвалідність 1 та 2 групи можуть відпочивати безкоштовно, а також діти до 8 років можуть відпочивати безкоштовно без використання шезлонгу.

Детальніше: Instagram Sky Lake, Baykal Resort.

Міське озеро у Дрогобичі

У Дрогобичі на Львівщині у парку імені Богдана Хмельницького облаштовують пляжну зону біля озера. У місті шукають рятувальника для офіційного старту літнього сезону.

Озеро у Дрогобичі

Де розташоване: вул. Трускавецька у Дрогобичі.

Навігація: Google | Waze

Ціни: безкоштовно.

Ставки в Івано-Франковому

Ставки розташовані в селищі Івано-Франкове, що на Яворівщині, за 27 км від Львова. Тут є дикий піщаний пляж.

Де розташований: став розташований на в’їзді у село.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.

Озеро «Молодіжне»

Штучно створене озеро у Перемишлянах розташоване за 47 км від Львова. Тут є пляжна зона і паркінг для автомобілів.

Де розташоване: на в’їзді у Перемишляни необхідно повернути ліворуч на вул. Липова Алея, а потім – повернути ліворуч.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: вхід на пляж та користування паркінгом безкоштовні.

«Гостинний двір»

Відпочинкова база розташована в Коросно, що за 40 км від Львова. На території є готель, альтанки, басейн, бані та велике озеро з пляжем.

Де розташований: с. Коросно, вул. Львівська 20А.

Навігація: Google | Waze

Ціни: вхід для дорослого 200 грн, діти до 10 років – безкоштовно. Вартість оренди альтанок від 300 до 500 грн.

Графік роботи: із 10:00 до 20:00.

Детальніше: Instagram.

Міський став у Золочеві

Озеро розташоване у Золочеві на вул. Шевченка у парку «Здоров’я». Навколо озера облаштували міський пляж, доступ до якого мають усі охочі.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово;

Ціни: безкоштовно.

«Чарівна долина» (KOI пляжний комплекс)

Відпочинкова база із пляжним комплексом розташована у селі Родатичі. Тут є дорослий та дитячий басейни, готель, котеджі, ресторан, альтанки, а також спортивні та дитячі майданчики.

KOI пляжний комплекс

Де розташована: с. Родатичі, вул. Озерна, 1.

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: із 10:00 до 22:00.

Ціни: 650 грн у будні та 800 грн у вихідні, для дітей – 400 грн у будні та 450 грн у вихідні, діти зростом до 115 см – безкоштовно. Для мешканців готелю або учасників бойових дій – 450 грн. У вартість входить лежак, рушник та парасоля на два лежаки. Із 17:00 по 20:00 можна скористатись «вечірнім тарифом» – 400 грн у будні та 450 грн у вихідні, у вартість входить рушник та лежак (за наявності вільних лежаків).

Детальніше: сайт.

Озеро в Суховолі

Озеро розташоване за 15 км від Львова й утворилося на місці вапнякового кар’єру. Місцеві називають озеро «Шутер».

Навігація: Google | Waze

Графік роботи: цілодобово.

Ціни: безкоштовно.