Комунальники очистили правий берег озера від диких чагарників і заростей

У Дрогобичі на Львівщині у парку імені Богдана Хмельницького облаштовують пляжну зону біля озера. У місті шукають рятувальника для офіційного старту літнього сезону.

Як повідомили у Дрогобицькій міськраді 1 червня, протягом травня у парку імені Богдана Хмельницького, що на вул. Трускавецькій у Дрогобичі, проводили роботи із благоустрою озера та прилеглої території.

Комунальники очистили правий берег озера від диких чагарників і заростей. Паралельно з цим розпочалося і формування майбутньої пляжної зони: берегову лінію вирівняли, на пляж завезли свіжий пісок.

«Окрім суто естетичного оновлення, комунальники подбали і про технічну підготовку самої водойми. Зокрема, було проведено вимірювання глибини озера у визначених для відпочинку місцях, встановлено зручні сходи для спуску у воду, а також розставлено буйки, які позначатимуть межі плавання», – повідомили у міськраді.

У міськраді наголошують, що для офіційного старту купального сезону зараз шукають рятувальника, який би наглядав за безпекою на воді. Охочих просять звертатись у КП «Служба муніципального управління».

«Як тільки рятувальний пост буде повністю укомплектовано, ми одразу офіційно повідомимо громаду про відкриття відпочинкового сезону на воді. А поки що роботи з благоустрою та впорядкування території парку тривають, і ми закликаємо всіх із розумінням та відповідальністю поставитися до тимчасових обмежень, дбаючи про власну безпеку», – додали у Дрогобицькій міськраді.