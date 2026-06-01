Українець помер у в’язниці «Бори» в місті Плзень

У Чехії правоохоронці розслідують смерть 40-річного громадянина України, який помер у в’язниці «Бори» в місті Плзень після інциденту з дезінфекційним розчином. Про це у понеділок, 1 червня, повідомило видання Novinky.

За даними журналістів, подія сталася 10 травня. Працівник в’язниці надав ув’язненим дезінфекційний засіб у пластикових пляшках для прибирання приміщень. Однак троє українських ув’язнених випили цю рідину. Після цього їх госпіталізували, однак через кілька днів один із чоловіків помер у лікарні.

Поліція відкрила кримінальне провадження за підозрою у злочині проти життя та здоров’я. У справі фігурує працівник в’язниці, який передав ув’язненим дезінфекційний засіб. Попередньо медики вважають, що причиною смерті міг стати набряк мозку та остаточні висновки має надати судово-медична експертиза.

Зазначається, що ув’язнені могли вжити антисептик, який містив спирт і перекис водню та застосовується для дезінфекції.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Нагадаємо, 15 травня у Франції затримали 49-річного українця заарештували за звинуваченням у підпалі будинку, в якому загинув його земляк.