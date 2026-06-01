У ЄС тривають дискусії щодо майбутнього механізму тимчасового захисту для українців

Країни Європейського Союзу розглядають можливість зміни правил надання тимчасового захисту громадянам України. Однією з пропозицій є виключення з майбутнього механізму продовження захисту чоловіків призовного віку. Про це у понеділок, 1 червня, повідомило видання Euractiv із посиланням на внутрішні документи Ради ЄС.

Мова йде про Директиву про тимчасовий захист, яка була запроваджена після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Вона дозволяє українцям легально проживати та працювати в країнах ЄС без проходження стандартної процедури отримання притулку. Наразі дія механізму продовжена до березня 2027 року.

Під час обговорень окремі держави-члени запропонували звузити перелік людей, які можуть претендувати на цей статус у майбутньому. Зокрема, йдеться про чоловіків призовного віку та осіб, які залишили територію України з порушенням встановлених правил. Водночас такі зміни пропонують застосовувати лише до нових заявників, які звертатимуться за тимчасовим захистом після ухвалення відповідних рішень.

За даними видання, частина урядів країн ЄС висловлює занепокоєння через те, що серед новоприбулих українців зростає частка чоловіків призовного віку. Деякі держави також вважають, що перегляд правил може відповідати інтересам України – як у контексті протидії російській агресії, так і для майбутньої відбудови країни.

Тим часом речник Європейської комісії Маркус Ламмерт повідомив, що 4 червня міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу обговорять подальшу долю механізму тимчасового захисту для українців.

«Наша підтримка України є непохитною. Протягом останніх років ЄС надав притулок приблизно чотирьом мільйонам біженців відповідно до Директиви про тимчасовий захист. Ми проводимо консультації з державами-членами щодо можливих наступних кроків після завершення чинного режиму захисту», – зазначив Ламмерт.

Водночас, за інформацією джерел «Суспільного», цього тижня жодних рішень щодо змін або продовження механізму ухвалювати не планують.

Співрозмовники видання пояснили, що нинішня дискусія має на меті оцінити майбутнє системи тимчасового захисту та напрацювати політичні рекомендації. Після цього Європейська комісія може представити офіційні пропозиції щодо подальших кроків.

Нагадаємо, наприкінці травня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що за кордоном вимушено перебувають 8 млн українців. Раніше українська влада офіційно заявляла про 6 млн громадян.

Варто зазначити, що окремі європейські держави уже обговорюють зміни у наданні допомоги українцям. Зокрема, уряд Чехії 25 травня підтримав зміни до законодавства щодо біженців, які передбачають посилення умов перебування та отримання гуманітарної допомоги для частини громадян з тимчасовим захистом.

Уряд Ірландії планує від серпня поступово згорнути програму розміщення українських біженців в готелях та інших комерційних об'єктах, що зачепить близько 16 тис. українців.