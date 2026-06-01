Банер на пітримку Україні на Люблінській ратуші

У польському місті Люблін з будівлі міської ради зняли прапор України. Причиною цього став указ президента Володимира Зеленського про надання підрозділу Сил спеціальних операцій найменування «імені Героїв УПА», повідомило у понеділок, 1 червня, WP Wiadomości.

У Люблінській міськраді заявили, що рішення щодо найменування «ранить пам'ять польських жертв та перешкоджає розвитку щирого діалогу».

«Наслідуючи приклад інших польських міст, ми ухвалили рішення зняти український прапор з будівлі Люблінської ратуші. Ми поділяємо критичну позицію міністерства закордонних справ Польщі та посольства Польщі в Києві щодо рішення президента Володимира Зеленського», – повідомили у міськраді.

Попри це, міськрада заявила, що Люблін залишається союзником України у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність. Там додали, що «не бачать суперечності між захистом історичної правди та солідарністю з нацією, яка стала жертвою неспровокованої агресії».

Нагадаємо, прапор України вивісили на ратуші поруч із прапором Польщі, ЄС та Любліна ще у 2022 році на знак солідарності. Відповідний указ про це підписав мер Любліна Кшиштоф Жук.

Нагадаємо, 27 травня Володимир Зеленський надав найменування на честь Героїв УПА Окремому центру спеціальних операцій «Північ» Сил спеціальних операцій ЗСУ. Після цього низка польських політиків, зокрема президент Кароль Навроцький, різко розкритикували це рішення, розцінивши це як образу для Польщі.

«На жаль, президент Зеленський довів, що Україна з точки зору ментальності, звеличування бандитів і вбивць з Української повстанської армії не готова бути частиною європейської родини», – заявив Навроцький.

28 травня експрезидент Польщі Лех Валенса заявив, що через це зняв український значок, назвавши бійців УПА «бандитами», а надання підрозділу назви на їхню честь образою для себе та поляків, які загинули у конфліктах минулого.