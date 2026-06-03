Мер у зверненні просить довести зміст листа до керівників депутатських фракцій Львівської районної ради та врахувати його під час ухвалення рішень, які можуть суперечити державним інтересам

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до голови Львівської районної ради Андрія Сулима із закликом не допустити забудови прилеглої до львівського аеропорту території. У зверненні до голови райради мер послався на позицію Міноборони, яке виступає за збереження цих територій від житлової забудови.

«Інформую Вас, що до ЛМР надійшов лист Міністерства оборони України щодо недопущення житлової забудови приаеродромної території державного підприємства “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” як стратегічно важливого об'єкта. У листі Міністерство оборони України підтримує збереження земель Сокільницької сільської ради вільними від житлової забудови – як резервних територій для розвитку аеропорту, розширення аеродромної інфраструктури та можливості використання в інтересах сил безпеки й оборони держави», – йдеться у зверненні.

Справа у тім, що Львівська районна рада досі не погодила розширення меж села Сокільники на 158 га, яке передбачає масштабну забудову прилеглої до аеропорту території та створення нових житлових кварталів. Кілька разів депутати збирались, але під тиском громадськості жодного рішення так і не ухвалили.

Відтак міський голова Львова у зверненні просить довести зміст листа до керівників депутатських фракцій Львівської районної ради та врахувати лист Міноборони під час ухвалення рішень, які можуть суперечити державним інтересам або унеможливити подальший розвиток стратегічно важливого об'єкта.

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Раніше Міністерство оборони скерувало до львівської мерії офіційний лист, у якому виступило проти масштабної житлової забудови впритул до аеропорту «Львів». На думку відомства, ці території мають слугувати резервом для розвитку аеропорту та потреб сил безпеки й оборони.

Нагадаємо, у Сокільниках поблизу Львова планують масштабну житлову забудову на території, що прилягає до міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького. Проєкт передбачає розширення меж села на 158 га та будівництво п’яти житлових кварталів фактично впритул до злітної смуги. За даними розслідувань ZAXID.NET, щонайменше близько 20 га земель, запланованих під забудову, належать членам партії «Варта» Юлії та Роману Городечним і пов’язаній з ними компанії «Сокіл-Л», серед співвласників якої є івано-франківський забудовник Blago.

Розширення Сокільників під житлову забудову стало предметом одразу кількох судових та кримінальних проваджень. Львівська міська рада та мешканці села оскаржують затверджений генеральний план, а поліція розслідує можливу незаконну зміну меж населеного пункту. Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 ККУ – зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Слідчі перевіряють причетність посадовців Сокільницької сільради до імовірних порушень. Восени 2024 року вони отримали судовий доступ до документів щодо земельних ділянок, які планується приєднати до села. Підозри у справі поки що нікому не вручено.

24 квітня Львівська обласна військова адміністрація уклала меморандум із Міжнародним аеропортом «Львів» та Сокільницькою громадою, який мав би вирішити проблему запланованої житлової забудови приаеродромної зони та зарезервувати за летовищем землі під розширення.

Мер Львова Андрій Садовий раніше заявляв, що забудова прилеглої до аеропорту території – це найбільший злочин проти громади міста за часів незалежності.