Спробу забудови аеропорта мер Львова назвав одним з найбільших злочинів проти громади Львова за часів незалежності

Мер Львова звернувся до центральної влади із закликом не допустити забудови прилеглої до львівського аеропорту території, яку представники місцевої політичної сили разом із девелопером планують забудувати. Відповідну заяву Андрій Садовий зробив в ефірі телеканалу «1+1» у четвер, 23 квітня.

«У Львові є летовище, поруч із ним – велика ділянка, зарезервована для розвитку цього аеропорту. Зараз бізнесмени тиснуть на владу і аеропорт, щоб освоїти цю територію, звести біля Львова ще одне місто і таким чином знищити перспективу аеропорту. Завтра у Львівській облдержадміністрації буде брифінг на цю тему. Це може стати одним із найбільших злочинів проти громади Львова за часів незалежності», – наголосив Андрій Садовий.

Як інформував ZAXID.NET, конфлікт навколо прилеглої до Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького території триває з кінця 2024 року. Суперечка виникла після того, як Сокільницька сільрада поспіхом затвердила оновлений генплан, запроєктувавши близько 50 га під житлову забудову безпосередньо біля злітно-посадкової смуги. Адміністрація летовища та Львівська міська рада заявили, що поява житла у шумових зонах (із рівнем до 85 дБА) призведе до неминучого закриття об'єкта в майбутньому через невідповідність нормам безпеки та санітарним вимогам.

Попри протести та відкриті кримінальні провадження за фактом імовірного зловживання владою посадовцями Сокільників, протягом 2024–2025 років понад 60 га землі біля смуги перейшли у власність структур, пов’язаних із партією «Варта» та івано-франківським забудовником blago. Журналістські розслідування підтвердили систематичну скупку паїв у місцевих мешканців за цінами, нижчими від ринкових. Детальніше про схему забудови території поблизу львівського летовища ZAXID.NET писав у розслідуваннях «Операція “Аеропорт”» та «Це буде не село, а райцентр на межі Львова».

На фоні цього протистояння на початку 2026 року голова Львівської ОВА Максим Козицький вперше публічно заявив про доцільність будівництва нового аеропорту в області, щоб «не зациклюватися на розвитку обласного центру». Нагадаємо, львівський аеропорт був модернізований до «Євро-2012» за 2,5 млрд грн і до війни був другим в Україні за пасажиропотоком, обслуговуючи понад 2 млн пасажирів на рік.