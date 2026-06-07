Інцидент трапився в селі Красів

У суботу ввечері, 6 червня, у селі Красів гості відпочинкового комплексу «Акватель» запустили феєрверки. За словами співрозмовників ZAXID.NET, там начебто проводили святкування військові. Відео феєрверків у нічному небі зняли місцеві мещканці. Власник закладу у коментарі ZAXID.NET заперечив цю інформацію.

Як розповіла ZAXID.NET власниця відпочинкового будинку поруч Світлана Крижанівська-Блінова, інцидент трапився близько 23:00.

«Зараз в нас в хатинці відпочивають четверо дівчат з Харкова, одна з них – волонтерка. Вони приїхали відпочити до нас від вибухів. Весь день в “Аквателі” гучно лунала музика, як завжди. Після 22:00 також було гучно, за кілька хвилин до 23:00 почався салют. Всі в шоці, в нас дуже багато військових родин, серед них, ті, які втратили на війні рідних. В чаті села понеслося», – розповіла Світлана Крижанівська-Блінова.

За її словами, поліція відреагувала лише тоді, коли звернень мешканців стало багато. Про порушення Світлана Крижанівська-Блінова також повідомила Тростянецького сільського голову Михайла Цихуляка.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Коли поліція поїхала, о 02:00 та 05:00 знову були крики. Це вже роками триває. Останній раз, коли була музика, я дзвонила в поліцію. То власник разом із двома п’яними гостями прийшли до мене до хати розбиратися. Я була вдома сама з дитиною, мій чоловік служить. До війни й під час війни нас тероризують музикою, вечірками й святкуваннями», – сказала жінка.

ZAXID.NET також поспілкувався із гостею відпочинкового будинку Світлани Крижанівської-Блінової. Дівчина підтвердила, що феєрверки запускали саме гості відпочинкового комплексу.

«Протягом дня ми зрозуміли, що в нас гучні сусіди. Грала голосно музика, але ми були лояльними. Близько 23:00 почали запускати феєрверки, ми побачили, що це було з сусіднього двору. Може вони й вийшли на вулицю, але це точно були люди, які відпочивали в цьому закладі. Бо, коли запустили феєрверки, вони почали ще гучніше сміятися і кричати. Я волонтерка з Харкова, в мене ПТСР. Для мене це взагалі незрозуміло, я вважаю, що це недоречно. Ми викликали поліцію, коли вони приїхали, то їм сказали, що то військові щось святкують. Там стояли лише цивільні машини, лімузин, була лише одна машина пофарбована в зелений колір. Там була молодь, грала молодіжна музика, не було жодних патріотичних пісень. Ми також поспілкувалися з сусідами, кажуть, що маленька дитина сильно налякалася салютів. Мешканці кажуть, що так відбувається часто, навіть є погрози місцевим мешканцям», – розповіла очевидиця події, керівниця благодійної організації «Штаб допомоги Харків» Тетяна Подчерніна.

Власниками відпочинкового комплексу «Акватель» є Ліда та Володимир Янко. ZAXID.NET зателефонував до Володимира Янко, він заперечив, що феєрверки запускали на території його закладу і скерував до поліції, мовляв, вона у всьому розібралася.

«То було біля мого будинку, між двома будинками. Я не знаю. Я знаю, що це були військові. Я не знаю, чи в мене відпочивали, чи в кого, я не знаю. Хто запускав, знає поліція, звертайтеся до поліції», – сказав Володимир Янко і поклав трубку.

У поліції Львівської області повідомили, що правоохоронці встановили особу порушниці та притягнули її до адміністративної відповідальності. Нею виявилася 38-річна жителька Херсонської області.

Поліцейські склали щодо жінки адміністративний протокол за ч. 1 ст. 182 (Порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях).

Тростянецький сільський голова Михайло Цихуляк також відреагував на інцидент, він написав, що така поведінка є цинічною.

«Завтра мною буде ініційовано позачергове засідання виконавчого комітету. Будуть розглянуті всі обставини події, надана відповідна оцінка діям організаторів та прийняті рішення щодо звернення до правоохоронних органів для притягнення винних осіб до відповідальності згідно із законодавством», – написав Михайло Цихуляк.

З власних джерел ZAXID.NET вдалося підтвердити інформацію, що феєрверки запускали саме гості відпочинкового комплексу «Акватель».

Нагадаємо, у мешканців неодноразово виникали конфлікти із власниками відпочинкового комплексу «Акватель». У вересні 2022 року бізнесмен Володимир Янко разом із гостями відпочинкового комплексу намагалися увірватися до будинку Світлани Крижанівської-Блінової. Тоді поліція порушила кримінальну справу. Однак згодом кримінальне провадження закрили, бо поліція не побачила кримінального злочину у діях власника відпочинкового комплексу «Акватель».

Нагадаємо, із 6 листопада 2023 року в Україні заборонені використання та продаж більшості салютів, феєрверків і петард класів F2, F3 та F4. Відповідні обмеження запроваджені Законом України №3039-IX щодо використання та обігу піротехнічних виробів. Заборона діє на всій території держави та має на меті захист громадян від негативного впливу гучних вибухів під час війни. За незаконне використання піротехніки порушникам загрожують адміністративні штрафи від 17 до 34 тис. грн, а в окремих випадках дії можуть бути кваліфіковані як хуліганство, що передбачає кримінальну відповідальність. Покарання також передбачене за незаконний продаж, зберігання чи перевезення піротехнічних виробів.