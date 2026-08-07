Президент доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції

Президент Володимир Зеленський у четвер, 6 серпня, повідомив про підготовку нових санкційних кроків проти Росії, які мають посилити тиск на її воєнно-промисловий комплекс і унеможливити адаптацію країни-агресора до вже запроваджених обмежень.

За словами президента, це питання обговорили під час координаційної наради на найвищому рівні, присвяченої всім напрямам санкційної політики щодо Росії. Зеленський наголосив, що одним із головних завдань залишається недопущення пристосування РФ до санкційного режиму.

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«Бачимо, що в кожній російській ракеті, в кожному дроні, у більшості інших видів російської зброї є критичні компоненти з інших країн, без яких такої зброї просто не було б», – зазначив він.

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Під час наради також розглянули питання використання Росією іноземних верстатів і технологій, які, за словами президента, москва не здатна виробляти самостійно.

«Треба більше тиску, щоб обмежувати такі зв’язки держави-агресора зі світом», – підкреслив Зеленський.

Крім того, президент доручив підготувати чіткий план спеціальної санкційної операції. Вона має бути спрямована на конкретні компанії та окремі сектори, які забезпечують функціонування російської воєнної промисловості. За підсумками наради всі її учасники отримали конкретні завдання щодо реалізації цього плану.