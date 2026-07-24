Мединський є одним із ключових представників кремлівської пропаганди

Європейський Союз у межах 21-го пакета санкцій запровадив обмеження проти помічника російського диктатора Владіміра Путіна та очільника делегації РФ на переговорах з Україною Владіміра Мединського. Про це у четвер, 23 липня, повідомила пресслужба Ради ЄС.

У Євросоюзі зазначили, що Мединський є одним із ключових представників кремлівської пропаганди. Він є автором підручників, у яких Україну представляють як частину так званого «русского міра», публічно підтримував повномасштабне вторгнення РФ та заперечував незаконне вивезення українських дітей до Росії.

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У Брюсселі наголосили, що Мединський підтримує політику та дії, які підривають суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України, а також сприяють інформаційним маніпуляціям та втручанню у діяльність міжнародних організацій.

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Крім нього, під санкції потрапили президент Федерації спортивної боротьби РФ Міхаїл Маміашвілі та президент Олімпійського комітету Росії Станіслав Поздняков.

Загалом 21-й пакет санкцій охоплює 218 фізичних та юридичних осіб, зокрема 48 осіб і 170 організацій. ЄС також розширив обмеження проти російського фінансового сектору, «тіньового флоту», військово-промислового комплексу, нафтової галузі та компаній, які допомагають Москві обходити чинні санкції.

Під нові обмеження потрапили ще три російські нафтопереробні заводи, один білоруський НПЗ, десятки банків, криптоплатформ і підприємств, пов'язаних із виробництвом озброєння та безпілотників. Також ЄС розширив перелік товарів, експорт і імпорт яких підлягає забороні через їхнє використання російською військовою промисловістю.

Нагадаємо, у травні Шевченківський районний суд Києва заочно засудив Мединського до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Очільника російської делегації на переговорах визнали винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправданні збройної агресії РФ через участь у створенні пропагандистського шкільного підручника.