Російська авіабаза Саки в окупованому Криму

Сили оборони уразили російські військові об’єкти в окупованому Криму. Під атаку потрапили диспетчерська вежа аеродрому та ретранслятор для управління дронами. Про це у четвер, 13 серпня, повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За даними Генштабу ЗСУ, ураження сталося у середу, 12 серпня. Українські військові атакували диспетчерську вежу на території аеродрому «Саки» в районі села Новофедорівка. Крім того, Сили оборони завдали удару по ретранслятору, розташованому в районі селища Чорноморське, який росіяни використовували для управління ударними дронами типу «Герань»/«Гербера».

«Ураження цих об’єктів послаблює спроможності противника забезпечувати функціонування військового аеродрому та управління ударними безпілотниками», – наголосили у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, в ніч на середу, 12 серпня, Сили оборони атакували військово-морську базу у російському Новоросійську. Українські військові уразили чотири російські судна, серед них фрегати «Адмірал Ессен» та «Адмірал Макаров», які є носіями крилатих ракет «Калібр».

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Крім того, в ніч на четвер, 13 серпня, у російському Башкортостані ударні дрони атакували нафтопереробний комплекс «Газпром нафтохім Салават» та логістичний хаб маркетплейсу Wildberries.